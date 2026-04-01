Actualités similaires

Profitez d’un stand de réparations pour Mai à Vélo !

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Venez faire réparer votre vélo gratuitement en gares d'Arpajon, d'Égly et de Juvisy-sur-Orge

Réparez votre vélo gratuitement.

A l’occasion de Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vous accompagne dans ce mois dédié à l’utilisation de ce mode de transport doux afin de promouvoir le service de parkings vélos. Ainsi, sur votre territoire de Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organise des stands de réparations de vélos en gare.

Retrouvez nos équipes en gare devant nos parkings vélos de 15h à 18h30 :

Gare d'Arpajon le 12 mai

Gare d'Égly le 26 mai

Gare de Juvisy-sur-Orge le 29 mai

L’ensemble des réparations proposé sur place est GRATUIT pour les voyageurs comme les révisions et les pièces d'usures.

En savoir plus sur les actus de votre territoire, abonnez-vous à notre compte X @CoeurEs_IDFM

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