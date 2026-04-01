Actualités similaires

A l’occasion de Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vous accompagne dans ce mois dédié à l’utilisation de ce mode de transport doux afin de promouvoir le service de parkings vélos. Ainsi, sur votre territoire de Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organise des stands de réparations de vélos en gare. ​

Retrouvez nos équipes en gare devant nos parkings vélos de 15h à 18h30 :

Gare d'Arpajon le 12 mai

Gare d'Égly le 26 mai

Gare de Juvisy-sur-Orge le 29 mai

L’ensemble des réparations proposé sur place est GRATUIT pour les voyageurs comme les révisions et les pièces d'usures.