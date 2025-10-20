Actualités similaires

Un dispositif spécial sera mis en place pendant les 5 week-ends d'interruption de trafic sur la ligne L entre Paris - La Défense et Saint-Nom-la-Bretèche :
- Samedi 30 et dimanche 31 août
- Samedi 13 et dimanche 14 septembre
- Samedi 20 et dimanche 21 septembre
- Samedi 27 et dimanche 28 septembre
- Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Pour vous permettre de rejoindre le RER A à Saint-Germain-en-Laye durant les week-end de travaux, la ligne 10 bénéficiera de courses supplémentaires, d'horaires élargis.
Nos agents seront sur le terrain pour vous informer et vous orienter si besoin.
Ligne 10 Mairie de Marly-le-Roi ↔ Saint-Germain-en-Laye samedi et dimanche
- Vers Saint-Germain-en-Laye : premier départ à 5h00 et dernier départ à 23h50
- Vers Marly-le-Roi : premier départ à 6h30 et dernier départ à 1h20
Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur le compte X (ex-Twitter) : @StGermain_IDFM