Actualités similaires

Un dispositif spécial sera mis en place pendant les 5 week-ends d'interruption de trafic sur la ligne L entre Paris - La Défense et Saint-Nom-la-Bretèche :

Samedi 30 et dimanche 31 août

Samedi 13 et dimanche 14 septembre

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Samedi 27 et dimanche 28 septembre

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

Pour vous permettre de rejoindre le RER A à Saint-Germain-en-Laye durant les week-end de travaux, la ligne 10 bénéficiera de courses supplémentaires, d'horaires élargis.

Nos agents seront sur le terrain pour vous informer et vous orienter si besoin.