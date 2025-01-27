Actualités similaires

Pourquoi le numéro de votre ligne de bus change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 900 lignes, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver la ligne qui vous intéresse. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Comment vous repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique.

Sur le territoire de Centre et sud Yvelines, l’ensemble de vos lignes est désormais renommé à partir de l’indicatif « 53 » et toutes nos lignes de bus scolaires par « 52 », pour plus de cohérence et de lisibilité (ex : La ligne 2 devient la ligne 5202 et la ligne 31 devient la ligne 5231). Dans toute l’Île-de-France, les lignes Express se verront, quant à elles, attribuer un indicatif de leur département suivi d’un chiffre propre. (Ex: la ligne Express 11 devient la ligne 7811). Seuls les bus de nuit et Transport à la Demande (TàD) restent inchangés.

Que va vous apporter ce nouveau numéro ?

Vous allez pouvoir retrouver votre ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque vous taperez son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, vous pourrez accéder directement aux informations qui vous concernent.