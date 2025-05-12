Actualités similaires

A l’occasion de Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vous accompagne dans ce mois dédié à l’utilisation de ce mode de transport doux afin de fêter et d’adopter la pratique du vélo. Ainsi, sur le territoire de Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organise des stands de réparations de vélos en gare.

Retrouvez nos équipes en gare de Juvisy-sur-Orge les lundis 12 et 26 mai de 15h à 18h30.

L’ensemble des réparations proposé sur place est GRATUIT pour les voyageurs comme les révisions et les pièces d'usures.