Actualités similaires

Bonne nouvelle pour tous les voyageurs du quotidien ! La ligne de bus 4524 est votre alliée pour vos déplacements et permet de relier plusieurs modes de transport. Cette ligne pratique et rapide vous permet de naviguer facilement entre les deux axes ferroviaires majeurs du réseau francilien.

📍 3 arrêts stratégiques desservis par la ligne 4524 :

Le RER C pour rejoindre rapidement Paris et la banlieue sud-ouest depuis l'arrêt "Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois",

Le RER D pour traverser Paris du nord au sud depuis l'arrêt "Gare de Juvisy-Condorcet",

Le Tram T12 pour rejoindre Massy-Palaiseau ou Evry-Courcouronnes depuis l'arrêt "Coteaux de l'Orge".

🕒 Des horaires adaptés à votre quotidien 7 jours sur 7 de 5h00 à minuit !

Que vous soyez en déplacement professionnel ou en route pour vos études, les horaires de la ligne sont pensés pour s’adapter à vos besoins de mobilité notamment en semaine grâce à une fréquence importante d'un bus toutes les 20 minutes.

Ne perdez plus de temps au volant de votre voiture ou à la recherche d'un parking. Optez pour la facilité et la sérénité grâce à la ligne 4524 !