Après la mise en place réussie des lignes 4602, 4621 et 4622 dans le cadre de la première phase de restructuration du réseau de bus en avril 2025, la refonte des lignes du territoire de Paris Saclay se poursuit.
À compter du 15 septembre, de nouvelles évolutions sont mises en œuvre. Elles concernent plus particulièrement les communes de Marcoussis, Orsay, Palaiseau et les Ulis et sont concomitantes à la renumérotation des lignes du réseau.
En quelques mots :
- les lignes 5 et DM10A fusionnent et deviennent la nouvelle ligne 4605 dont l'offre est renforcée et élargie (création d'une offre le dimanche),
- La ligne 4627 est créée pour mieux desservir l'Hôpital Paris-Saclay depuis les Ulis et Orsay,
- Les lignes 4665 et 4666 reprennent les courses à vocation scolaire de l'ancienne DM10A pour la desserte des lycées Essouriau et Blaise Pascal.
La ligne 4605
Cette ligne relie la commune de Marcoussis à celle d'Orsay via les Ulis, du lundi au dimanche.
Dans Marcoussis, elle circule entre les arrêts Chêne Rond et Poteau Blanc, avec un terminus partiel à Étang Neuf aux heures de pointe en semaine.
Dans les Ulis, elle dessert le Centre Commercial Ulis 2 côté Aubrac et offre de nombreuses correspondances avec les autres lignes de bus (ligne 4621 pour Massy-Palaiseau - arrêts Cévennes ou Stade, ligne 9 pour le Plateau de Saclay - arrêt Bourgogne).
À Orsay, elle effectue son terminus à la gare RER B Orsay-Ville et offre un accès direct à Paris.
La ligne 4605 c'est + simple, + de passages, + d'amplitude !
» Fonctionnement : du lundi au dimanche
» Amplitude : 5h00 - 22h05 en semaine, 5h28 - 22h05 le samedi et 7h20 - 21h35 le dimanche
» Fréquence semaine : 12 à 24 minutes en heure de pointe et 30 minutes en creux
» Fréquence samedi : 30 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi
» Fréquence dimanche : 60 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi
Plan de la ligne 4605
La ligne 4627
Cette nouvelle ligne assure le lien entre les communes des Ulis et d'Orsay vers le nouvel Hôpital Paris-Saclay. Elle permet d'accéder au site hospitalier sans correspondance et de façon rapide.
Elle offre également un accès aux mairies des Ulis et d'Orsay ainsi qu'aux secteur de Corbeville et de l'École Polytechnique.
La ligne 4627 c'est + direct et + d'amplitude !
» Fonctionnement : du lundi au samedi
» Amplitude : 6h05 - 22h15 en semaine, 6h15 - 22h15 le samedi
» Fréquence semaine : 30 minutes
» Fréquence samedi : 30 minutes
Plan de la ligne 4627
La ligne 4665
Cette ligne régulière à vocation scolaire assure la desserte du lycée de l'Essouriau (aux Ulis) depuis Marcoussis.
» Fonctionnement : du lundi au samedi
» Amplitude : 7h41 - 18h15 en semaine, 7h49 - 12h50 le samedi
» Fréquence semaine : 3 allers / 4 retours par jour
» Fréquence samedi : 2 allers / 2 retours par samedi
Plan de la ligne 4665
La ligne 4666
Cette ligne régulière à vocation scolaire assure la desserte du lycée Blaise Pascal (Orsay) depuis Marcoussis via Villejust.
» Fonctionnement : du lundi au vendredi
» Amplitude : 6h57 et 17h36
» Fréquence semaine : 1 aller / 1 retour par jour
Plan de la ligne 4666
À partir de la rentrée scolaire, retrouvez nous sur le terrain pour répondre à toutes vos questions !
Retrouvez nos présences sur notre compte X : @Saclay_IDFM