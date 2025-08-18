La ligne 4605

Cette ligne relie la commune de Marcoussis à celle d'Orsay via les Ulis, du lundi au dimanche.

Dans Marcoussis, elle circule entre les arrêts Chêne Rond et Poteau Blanc, avec un terminus partiel à Étang Neuf aux heures de pointe en semaine.

Dans les Ulis, elle dessert le Centre Commercial Ulis 2 côté Aubrac et offre de nombreuses correspondances avec les autres lignes de bus (ligne 4621 pour Massy-Palaiseau - arrêts Cévennes ou Stade, ligne 9 pour le Plateau de Saclay - arrêt Bourgogne).

À Orsay, elle effectue son terminus à la gare RER B Orsay-Ville et offre un accès direct à Paris.

La ligne 4605 c'est + simple, + de passages, + d'amplitude !

» Fonctionnement : du lundi au dimanche

» Amplitude : 5h00 - 22h05 en semaine, 5h28 - 22h05 le samedi et 7h20 - 21h35 le dimanche

» Fréquence semaine : 12 à 24 minutes en heure de pointe et 30 minutes en creux

» Fréquence samedi : 30 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi

» Fréquence dimanche : 60 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi