Tout savoir sur les titres de transport scolaire

La carte scolaire bus lignes régulières (carte Optile)



La carte de transport scolaire Optile, est un titre de transport valable uniquement pour un aller-retour quotidien pendant la période scolaire entre le domicile et l'établissement. (cette carte, ne permet pas de voyager durant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés).

Elle est destinée aux collégiens et lycéens suivants un enseignement du premier ou second degré. (âgés de moins de 18 ans au 1er septembre de l'année en cours)

Les élèves de maternelle ne peuvent prétendre à une carte scolaire Optile.

Pour bénéficier de cette carte, il faut habiter à plus de 3 kms de l'établissement scolaire (distance évaluée sur la base d'un trajet effectué à pied).

Par ailleurs, cette carte est délivrée par nos services après avoir envoyé le formulaire d'inscription avant le 31 octobre de l'année à l'adresse suivante :

Lieu dit de la Maladrerie - route de Paris - 77990 Le Mesnil Amelot

Les tarifs selon votre commune d'habitation :

Pour les habitants des 25 communes* du Val d'Oise de la Communauté d'agglomération de Roissy Pays de France : 17€

Pour les habitants de Lassy : 66.02€

Pour toutes les autres communes du Val d'Oise desservies par les lignes du territoire de Roissy Ouest : 125.52€

*Pour la commune de Roissy-en-France, la carte est gratuite.

En cas de perte, contacter le Service Scolaire à [email protected] qui vous délivrera un duplicata.

L'édition d'un duplicata coûte 18 €.