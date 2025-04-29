Actualités similaires

Les bus de soirée à Marne-la-Vallée : Une solution de mobilité nocturne accessible et flexible, sans réservation

Service sans réservation et accessible à tout voyageur muni d'un titre de transport valable.

4 fois plus de bonnes raisons de rentrer + tard

Le soir, du lundi au samedi, vos bus de soirée prennent le relais et vous attendent en :

  • Gare de Lagny – Thorigny de 21h30 à minuit, toutes les 30 minutes
    Desserte de tous les arrêts des communes de Carnetin, Dampmart, Pomponne et Thorigny-sur-Marne

Pour accéder à toutes les informations de votre bus de soirée Lagny-Thorigny

  • Gare de Bussy-Saint-Georges de 21h00 à minuit, toutes les 30 minutes
    Desserte de tous les arrêts des communes de Ferrières-en-Brie et Pontcarré. Il dessert également les arrêts au sud du RER A à Bussy-Saint-Georges

Pour accéder à toutes les informations de votre bus de soirée Bussy-Saint-Georges

  • Gare de Val d’Europe de 21h00 à 23h15, toutes les 45 minutes
    Desserte de tous les arrêts des communes de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis

Pour accéder à toutes les informations de votre bus de soirée Val d'Europe

  • Gare de Marne-la-Vallée Chessy de 21h00 à 23h00, toutes les 30 min
    Desserte de tous les arrêts des communes de Chalifert, Coupvray, Jablines et Lesches

Pour accéder à toutes les informations de votre bus de soirée Marne-la-Vallée Chessy

