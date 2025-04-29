Actualités similaires

4 fois plus de bonnes raisons de rentrer + tard
Le soir, du lundi au samedi, vos bus de soirée prennent le relais et vous attendent en :
- Gare de Lagny – Thorigny de 21h30 à minuit, toutes les 30 minutes
Desserte de tous les arrêts des communes de Carnetin, Dampmart, Pomponne et Thorigny-sur-Marne
- Gare de Bussy-Saint-Georges de 21h00 à minuit, toutes les 30 minutes
Desserte de tous les arrêts des communes de Ferrières-en-Brie et Pontcarré. Il dessert également les arrêts au sud du RER A à Bussy-Saint-Georges
- Gare de Val d’Europe de 21h00 à 23h15, toutes les 45 minutes
Desserte de tous les arrêts des communes de Favières, Jossigny, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis
- Gare de Marne-la-Vallée Chessy de 21h00 à 23h00, toutes les 30 min
Desserte de tous les arrêts des communes de Chalifert, Coupvray, Jablines et Lesches