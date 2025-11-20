Actualités similaires

Vos horaires de rentrée sont disponibles !

Publié le

Retrouvez vos horaires de rentrée, valables du 1er septembre 2025 au 5 juillet 2026 et du 25 août 2025 au 12 juillet 2025 pour certaines lignes.

Rentrée de septembre 2025 : vos nouveaux horaires sont disponibles !

Les nouvelles fiches horaires sont déjà disponibles :

  • Sur l’application Île-de-France Mobilités
  • Aux arrêts
  • Sur le site Île-de-France Mobilités via la rubrique "Horaires"

Cette rentrée 2025, plusieurs lignes de votre territoire bénéficient d’horaires ajustés :

  • Ligne 30-03 : horaires optimisés en heure creuse avec la ligne H en gare de Franconville - Le Plessis Bouchard
  • Ligne 30-21 Est et Ouest : des correspondances assurées toute la journée avec la ligne J en gare de Cormeilles en Parisis
  • Ligne 30-49 : des horaires adaptés pour favoriser vos correspondances avec la ligne H et RER C en gare de Franconville - Le Plessis Bouchard
  • Ligne 1433 (nouvelle ligne) :
  • En semaine : correspondances facilitées à Cormeilles en heures creuses.
  • Le week-end : correspondances assurées à Cormeilles toute la journée.
Retrouvez les horaires ici

Vous pouvez également suivre nos actualités sur X : @ValParisis_IDFM

À bientôt sur votre territoire !

