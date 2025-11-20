Actualités similaires

Rentrée de septembre 2025 : vos nouveaux horaires sont disponibles !
Les nouvelles fiches horaires sont déjà disponibles :
- Sur l’application Île-de-France Mobilités
- Aux arrêts
- Sur le site Île-de-France Mobilités via la rubrique "Horaires"
Cette rentrée 2025, plusieurs lignes de votre territoire bénéficient d’horaires ajustés :
- Ligne 30-03 : horaires optimisés en heure creuse avec la ligne H en gare de Franconville - Le Plessis Bouchard
- Ligne 30-21 Est et Ouest : des correspondances assurées toute la journée avec la ligne J en gare de Cormeilles en Parisis
- Ligne 30-49 : des horaires adaptés pour favoriser vos correspondances avec la ligne H et RER C en gare de Franconville - Le Plessis Bouchard
- Ligne 1433 (nouvelle ligne) :
- En semaine : correspondances facilitées à Cormeilles en heures creuses.
- Le week-end : correspondances assurées à Cormeilles toute la journée.
Vous pouvez également suivre nos actualités sur X : @ValParisis_IDFM
À bientôt sur votre territoire !