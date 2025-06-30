Actualités similaires

Infographie été Val Parisis du 7 juillet au 31 août
Cet été, votre territoire favorise la consultation de vos horaires d'été exclusivement en ligne via la rubrique Infos > Actualités > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > ou directement sur l'Application Île-de-France Mobilités.
Vous pouvez aussi nous joindre au : 0800 10 20 20.
Retrouvez ci-dessous vos horaires pour les périodes du :
- 7 juillet au 31 août 2025
- 14 juillet au 24 août 2025
Horaires valables du 7 juillet au 31 août 2025 inclus :
Horaires valables du 14 juillet au 31 août 2025 inclus :
À noter :
- Les lignes 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 et 95-26 ne circulent pas en période estivale.
- L'offre de transport reste la même toute l'année pour les lignes 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 et 95-21.
Vous pouvez également suivre nos actualités sur X : @ValParisis_IDFM
À bientôt sur votre territoire !