Actualités similaires

Retrouvez vos horaires d'été 2025, valables du 7 juillet au 31 août inclus !

Infographie été Val Parisis du 7 juin au 31 août

Cet été, votre territoire favorise la consultation de vos horaires d'été exclusivement en ligne via la rubrique Infos > Actualités > 95 Val-d'Oise > Val Parisis > ou directement sur l'Application Île-de-France Mobilités.

Vous pouvez aussi nous joindre au : 0800 10 20 20.

Retrouvez ci-dessous vos horaires pour les périodes du :

  • 7 juillet au 31 août 2025
  • 14 juillet au 24 août 2025

Horaires valables du 7 juillet au 31 août 2025 inclus :

Ligne 3007

 -  1.5 MB

Ligne 3010

 -  1.5 MB

Ligne 3011

 -  2.1 MB

Ligne 3014

 -  937.6 KB

Ligne 3047

 -  997.5 KB

Ligne 3048

 -  1.1 MB

Ligne 9503 A

 -  1.7 MB

Ligne 9503 B

 -  1.5 MB

Horaires valables du 14 juillet au 31 août 2025 inclus :

Ligne 3003

 -  1.4 MB

Ligne 3005

 -  5.5 MB

Ligne 3012

 -  2.6 MB

Ligne 3042

 -  2.0 MB

Ligne 3049

 -  1.4 MB

Ligne 3801

 -  3.5 MB

Ligne 3804

 -  1.1 MB

Ligne 9519

 -  5.3 MB

Ligne 9520

 -  4.1 MB

Ligne 9529

 -  3.4 MB

À noter :

  • Les lignes 30-28, 30-31, 30-32, 30-33, 30-34, 30-38 et 95-26 ne circulent pas en période estivale.
  • L'offre de transport reste la même toute l'année pour les lignes 30-09, 30-18, 30-21, 30-22, 30-23, 30-37, 30-43, 30-46 et 95-21.

Vous pouvez également suivre nos actualités sur X : @ValParisis_IDFM

À bientôt sur votre territoire !

