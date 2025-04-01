Ces espaces sont sécurisés et bénéficient d'un système de vidéoprotection, pour que votre vélo puisse vous attendre en toute sécurité. Ce service est accessible 24h/24 et 7j/7.

Comment y accéder ?

Les parkings sont gratuits pour les personnes disposant d’un abonnement annuel de transports en commun valide (Navigo, Navigo tarif senior, Imagine R).

Pour ceux qui ne disposent pas d’un abonnement annuel de transports en commun, trois formules d’abonnement sont proposées :

Abonnement journalier : 2 €

Abonnement mensuel : 10 €

Abonnement annuel : 30 €

Rendez-vous directement sur la page ci-dessous pour souscrire à un abonnement.