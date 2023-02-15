Ligne 18 : découvrez le design de votre futur métro

Dans le cadre du projet Grand Paris Express, cinq nouvelles lignes de métro (les lignes 14, 15, 16, 17 et 18) sont en cours de création. Leur but ? Relier les principaux lieux de vie et d’activité de la banlieue sans passer par Paris, pour faire gagner du temps et du confort aux voyageurs, et consolider la desserte du territoire !

Le moment est venu pour Île-de-France Mobilités, Alstom et la Société du Grand Paris (SGP) de dévoiler les lignes intérieurs du nouveau métro qui circulera sur la ligne 18, financé intégralement par Île-de-France Mobilités.