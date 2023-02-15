Ligne 18 : découvrez le design de votre futur métro
Dans le cadre du projet Grand Paris Express, cinq nouvelles lignes de métro (les lignes 14, 15, 16, 17 et 18) sont en cours de création. Leur but ? Relier les principaux lieux de vie et d’activité de la banlieue sans passer par Paris, pour faire gagner du temps et du confort aux voyageurs, et consolider la desserte du territoire !
Le moment est venu pour Île-de-France Mobilités, Alstom et la Société du Grand Paris (SGP) de dévoiler les lignes intérieurs du nouveau métro qui circulera sur la ligne 18, financé intégralement par Île-de-France Mobilités.
Ligne de métro 18 : un métro automatique nouvelle génération
Parmi les trois propositions imaginées par le bureau de design d’Alstom (Advanced & Créative Design) en collaboration avec Île-de-France Mobilités, la SGP et Egis Rail, c’est la plus ouverte sur l'extérieur, avec sa signature lumineuse en LED, qui a été choisie par les votants. Au programme ? Un design extérieur moderne et lumineux pour un métro 100 % automatique et électrique dernière génération, qui alliera capacité, confort, fiabilité et accessibilité pour tous !
Concernant ses capacités, ce nouveau matériel roulant permettra de diminuer l’intervalle de temps entre deux trains en station et augmenter sa vitesse durant les heures de pointe (il montera jusqu’à 100 km/h au lieu de 75). Autre point fort, un système dit de “captation inversée” lui permettra de produire sa propre énergie à chaque fois qu’il rentrera en phase de freinage (soit à chaque arrêt en station) !
Un métro pensé pour le confort des voyageurs
À l’intérieur, tout a été pensé pour le confort des voyageurs :
- Sensation d’espace : les larges et nombreuses ouvertures offrent une vue panoramique aux usagers, ainsi qu’une sensation d’espace et l’occasion de profiter des paysages durant leur trajet.
- Gestion de la température intérieure : un système de ventilation, de chauffage les mois plus froids et de climatisation en période estivale, garantira le confort des Franciliens, en toute saison.
- Une luminosité naturelle : les éclairages intérieurs, plus intelligents, miment la lumière naturelle des différents moments de la journée pour s’adapter au rythme biologique des voyageurs et améliorer le bien-être. Une première !
- Pour garantir le sentiment de sécurité à bord : un éclairage particulier au niveau des accès aux rames, un agencement ouvert en boa des rames, ainsi qu'un système de vidéoprotection embarqué ont été mis en place et permettent partout de voir et d’être vu.
- Confort à bord : formées de trois voitures ouvertes les unes entre les autres (agencement en boa) les rames permettent d’accueillir jusqu’à 350 personnes tout en garantissant, par la largeur des espaces d’intercirculation, des déplacements et une visibilité optimaux.
Un métro plus connecté
À bord, vous trouverez :
- Une connexion internet gratuite pour travailler, communiquez ou vous divertir
- Des prises USB pour recharger vos appareils
- Des écrans d’information dynamiques digitaux qui informeront en temps réel les passagers (état du trafic, prochains arrêts desservis, correspondances et temps estimé de trajet)
Un trajet accessible à tous
Tous les nouveaux métros, trains, bus ainsi que les nouvelles lignes du réseau en cours de construction seront 100 % accessibles. Accessible, cela signifie adapté aux publics concernés par des problèmes d'accès aux transports (femmes enceintes, personnes âgées, voyageurs avec bagages, parents avec poussettes, personnes en situation de handicap, personnes en fauteuil roulant, etc).
La ligne 18 ne déroge pas à la règle avec un parcours 100 % accessible et adapté sur toute sa longueur :
- L’accès aux rames se fait de plain-pied par trois larges portes sur chaque voiture.
- Différents types d’assise sont proposés ainsi que des barres de préhension pour se maintenir.
- Les couloirs ont été élargis pour permettre une bonne circulation de tous, même aux heures plus grande affluence.
- Des emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant (PMR)sont disponibles dans chaque voiture.
- Des sièges prioritaires ont été ajoutés, et leur couleur différenciée.
- Des espaces mixtes en voiture centrale pour les poussettes ou les voyageurs avec bagages (le métro passera par l’Aéroport d’Orly) ont été implantés.
Ligne 18 du métro : une ligne interconnectée
Derrière le projet de la ligne 18, qui accueillera ses premiers voyageurs dès 2026, une volonté de faciliter les déplacements des habitants de l’Essonne et des Yvelines pour leur trajet quotidien en y ajoutant de nombreuses correspondances. Lignes N et U du Transilien, RER B et C, ligne 14 du métro, T7 et 12, lignes de bus et Tram-Train de Massy-Evry, la ligne 18 représente une porte d’entrée simplifiée vers Paris ainsi qu’un accès au réseau de transport national et régional direct via ses correspondances à Massy et sa gare TGV et l’aéroport d’Orly, son terminus.
La future ligne 18 en chiffres
- 35 km de long
- 10 arrêts (aériens et souterrains) :
- Aéroport d’Orly
- Antonypole
- Massy Opéra
- Massy-Palaiseau
- Palaiseau
- Orsay - Gif
- CEA Saint-Aubin
- Saint-Quentin Est
- Satory
- Versailles Chantiers
- Un centre d’exploitation
- 11 correspondances avec le réseau régional et national