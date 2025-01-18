Métro : la station Villejuif - Gustave Roussy ouvre ses portes sur la ligne 14

Ligne 14 : un prolongement attendu

À l’été 2024, avant les Jeux de Paris 2024, les prolongements sud (jusqu’à l’aéroport d’Orly) et nord (jusqu’à Saint-Denis Pleyel) de la ligne de métro 14 accueillaient leurs premiers voyageurs.

Connectée au reste du réseau de transports francilien par de très nombreuses correspondances, la ligne 14 facilite désormais les déplacement de millions de voyageurs entre le sud de l’Île-de-France, Paris, et des zones stratégiques comme l’aéroport d’Orly, le Marché d'Intérêt National de Rungis ou Châtelet