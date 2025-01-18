Métro : la station Villejuif - Gustave Roussy ouvre ses portes sur la ligne 14
Ligne 14 : un prolongement attendu
À l’été 2024, avant les Jeux de Paris 2024, les prolongements sud (jusqu’à l’aéroport d’Orly) et nord (jusqu’à Saint-Denis Pleyel) de la ligne de métro 14 accueillaient leurs premiers voyageurs.
Connectée au reste du réseau de transports francilien par de très nombreuses correspondances, la ligne 14 facilite désormais les déplacement de millions de voyageurs entre le sud de l’Île-de-France, Paris, et des zones stratégiques comme l’aéroport d’Orly, le Marché d'Intérêt National de Rungis ou Châtelet
La station Villejuif - Gustave Roussy ouvre ses portes après sept années de travaux
Ce 18 janvier 2025, le projet franchit une toute dernière étape, avec l’ouverture de la dernière station encore en travaux sur la ligne 14 : Villejuif - Gustave Roussy, située dans le Val-de-Marne.
Villejuif - Gustave Roussy, une station monumentale au cœur du Val-de-Marne
À proximité immédiate de l’Institut européen de recherche contre le cancer (et ses 3 000 emplois) à qui elle doit son nom, la station de Villejuif-Gustave Roussy constitue un pôle de transport majeur de l'Île-de-France, grâce à son accès à deux lignes de métro essentielles : la 14 (dès aujourd'hui) et la 15 Sud (en 2026).
À terme, 100 000 voyageurs quotidiens devraient emprunter les couloirs de cette station, qui devient la deuxième plus grande du réseau, juste derrière Saint-Denis Pleyel (terminus nord de la ligne 14).
Une architecture pensée pour le confort des voyageurs
Conçue par l’architecte français Dominique Perrault (à qui l’on doit également la Bibliothèque nationale de France, dans le 13ᵉ arrondissement de Paris), la station Villejuif - Gustave Roussy se distingue par son architecture ambitieuse, sa durabilité et sa fonctionnalité, caractéristiques des nouvelles grandes stations du réseau d’Île-de-France Mobilités.
Prenant la forme d'un cylindre vertical, la station Villejuif - Gustave Roussy profite d’une belle lumière naturelle, qui éclaire les quais jusqu’à 50 mètres sous le niveau du sol grâce à un dôme vitré monumental.
Les deux premiers niveaux, publics, accueilleront une dizaine de commerces et un passage couvert, qui relie la station à l’établissement hospitalier (dorénavant situé à moins de 10 minutes de l’aéroport d’Orly et à 16 minutes seulement de Châtelet).
Le saviez-vous ?
Au niveau -9 de la station, l’artiste chilien Iván Navarro a installé une œuvre que vous pourrez observer en levant la tête. Incrusté au plafond, un cadran solaire monumental réinvente l’expérience artistique en milieu urbain.
La station de Villejuif - Gustave Roussy en quelques chiffres-clés
- 2 lignes dans cette station : la 14 (dès aujourd'hui) et la 15 (en 2026)
- 7 500 m² d’espaces extérieurs
- 9 niveaux et 50 mètres de profondeur : les quais de la ligne 14 au -7 (à 36,7 mètres de profondeur) et ceux de la ligne 15 Sud au -9 (à 48,8 mètres de profondeur)
- 6 accès
- 100 000 voyageurs quotidiens (à terme)