2025 : ça bouge dans les transports en commun en Île-de-France

Les transports font leur révolution en Île-de-France

Deux tarifs uniques pour voyager partout en Île-de-France

Simples et avantageux, deux tarifs uniques donnent désormais accès à toute la région (sauf aéroports) depuis le 1ᵉʳ janvier 2025 :

Le Ticket Métro-Train-RER : vous prenez le train, le RER ou le métro* ? Un trajet vous coûtera désormais 2,50 € , quelle que soit votre destination, même si vous allez à l'autre bout de l'Île-de-France

Un trajet vous coûtera désormais , quelle que soit votre destination, même si vous allez à l'autre bout de l'Île-de-France Le Ticket Bus-Tram : vous prenez le bus ou le tramway ? Votre trajet sera facturé 2 €, peu importe votre destination

*Les tramways T11, T12 et T13, anciennement soumis à la tarification Origine-Destination, seront d'abord accessibles avec un Ticket Métro-Train-RER pendant quelques mois avant d'être disponibles avec un Ticket Bus-Tram .

Le service Navigo Liberté+ accessible dans toute la région et bientôt disponible sur smartphone

Le service Navigo Liberté+ qui permet de voyager à prix avantageux et de payer le mois d’après uniquement pour les trajets réalisés, s’étend enfin à toute l’Île-de-France.

La bonne nouvelle ? Aujourd'hui, uniquement disponible sous forme de passe, il arrive sur smartphone (Android et iOS) au printemps 2025.