2025 : ça bouge dans les transports en commun en Île-de-France
Les transports font leur révolution en Île-de-France
Deux tarifs uniques pour voyager partout en Île-de-France
Simples et avantageux, deux tarifs uniques donnent désormais accès à toute la région (sauf aéroports) depuis le 1ᵉʳ janvier 2025 :
- Le Ticket Métro-Train-RER : vous prenez le train, le RER ou le métro* ? Un trajet vous coûtera désormais 2,50 €, quelle que soit votre destination, même si vous allez à l'autre bout de l'Île-de-France
- Le Ticket Bus-Tram : vous prenez le bus ou le tramway ? Votre trajet sera facturé 2 €, peu importe votre destination
*Les tramways T11, T12 et T13, anciennement soumis à la tarification Origine-Destination, seront d'abord accessibles avec un Ticket Métro-Train-RER pendant quelques mois avant d'être disponibles avec un Ticket Bus-Tram .
Le service Navigo Liberté+ accessible dans toute la région et bientôt disponible sur smartphone
Le service Navigo Liberté+ qui permet de voyager à prix avantageux et de payer le mois d’après uniquement pour les trajets réalisés, s’étend enfin à toute l’Île-de-France.
La bonne nouvelle ? Aujourd'hui, uniquement disponible sous forme de passe, il arrive sur smartphone (Android et iOS) au printemps 2025.
Confort à bord : des métros, RER, tramways et bus toujours plus modernes
Le RER Nouvelle Génération se déploie sur les lignes de D et E
Le RER Nouvelle Génération (RER NG), qui transportait déjà des millions de voyageurs sur le RER E est arrivé sur la ligne D, le 15 décembre 2024.
En 2025, ce nouveau RER accessible, électrique et confortable continue son déploiement avec à terme :
- Sur le RER D : 132 rames en plus des 20 Regio 2N
- Sur le RER E : le RER NG continue d'être déployé sur la ligne au cours de l’année 2025 et desservira le prolongement de la ligne, jusqu’à Mantes-la-Jolie, à l’horizon 2027
Le métro du futur arrive sur la ligne 10
Vous le saviez peut-être ? Le métro du futur, le MF19, arrive progressivement sur les lignes de métro 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 et 13 d'ici à 2033.
En commençant par la ligne 10 : les essais commencent au 1ᵉʳ trimestre 2025 avant l'ouverture aux voyageurs à la fin de l'année !
Le saviez-vous ?
Depuis 2016, 1200 métros, trains, RER et trams neufs ou rénovés sont arrivés sur vos lignes
Un tramway tout neuf pour la ligne de tramway T1
Arrivé sur la ligne T1, le 11 décembre 2024, le tout nouveau tramway de la plus ancienne ligne de tramway du réseau d’Île-de-France Mobilités continue de remplacer les anciennes rames avec 100 % de véhicules neufs d'ici à l'été 2025.
Plus spacieux, 100 % accessible, climatisé, électrique et équipé d’écrans d’information voyageur et de prises USB, il incarne l’avenir des transports souhaité par Île-de-France Mobilités.
Des bus propres, partout en Île-de-France
L’année 2025 signe la fin de l’utilisation de carburant diesel sur l’ensemble de la flotte de bus du réseau d’Île-de-France Mobilités à Paris et la Petite Couronne, avant la décarbonation totale des bus dans toute la Région d'ici à 2029.
Une offre de transports renforcée pour simplifier vos déplacements
C1 : le premier téléphérique d’Île-de-France ouvre ses portes
Entre Créteil - Pointe du Lac et Villeneuve-Saint-Georges, le Câble C1, un téléphérique accessible et électrique, transportera plus de 10 000 voyageurs par jour au second semestre 2025.
Covoiturage : 12 lignes créées et une application dédiée
D'ici à 2026, 12 lignes dédiées au covoiturage permettront aux Franciliens, notamment en Grande Couronne, de rejoindre facilement le travail, les transports et les principales gares du territoire.
Pour réserver leurs trajets, les voyageurs auront à disposition une plateforme aux couleurs d’Île-de-France Mobilités, disponible directement depuis l’application IDF Mobilités.
Trois premières lignes ont ouvert au 1ᵉʳ janvier 2025 sur le plateau de Saclay :
- Cernay-la-Ville <> Christ-de-Saclay (Ligne RD 306)
- Guyancourt <> Saint-Rémy-Lès-Chevreuse/Gif-Croix de Fer (Ligne RD 36)
- Orsay <> Vélizy (Ligne N118).
Suivies prochainement, par 9 autres en grande Couronne (le tracé des neuf autres lignes est en cours d'élaboration).
Des transports toujours plus sûrs
100 agents pour la Brigade de sûreté Régionale des Transports (BRT)
Héritage des Jeux de Paris 2024, la Brigade de sûreté des transports est déployée sur le réseau pour assurer la sécurité depuis l’été 2024. D’abord composée de 50 agents, la brigade double ses effectifs en 2025, pour compléter le travail des 3 000 agents de sécurité déjà présents sur le réseau.
Un nouveau conseil de sécurité stratégique pour renforcer la sécurité des voyageurs dans les transports
Île-de-France Mobilités, vient de créer un nouveau conseil stratégique dédié à la sûreté. Son but ? Réunir tous les acteurs concernés pour trouver ensemble des solutions et améliorer votre sécurité dans les transports au quotidien.
Mais aussi…
- L’ouverture de la station de métro Villejuif-Gustave Roussy sur la ligne 14, en janvier 2025
- La mise en service de la ligne de bus Tzen 4 entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes qui remplacera la ligne 402
- La création d'une navette directe entre Paris > Juvisy > Malesherbes. Changement de programme pour l’axe gare de Lyon > Malesherbes/Corbeil-Juvisy de la ligne de RER D qui sera dorénavant direct avec plusieurs allers-retours quotidiens, premier pas avant la création d’une future ligne S
- Le RER E atteint son offre complète de transport entre Nanterre-La-Folie, Chelles-Gournay et Tournan, avec un trajet de seulement une dizaine de minutes entre la Défense depuis Saint-Lazare ou la gare du Nord, et la désaturation des RER A et B.
- De nouveaux Parkings vélos continuent de voir le jour aux abords des gares, avec comme objectif 140 000 places d'ici à 2030. Comme à Noisy-le-Grand Mont d’Est (180 places sécurisées), L’Hay-les-Roses (200 places libres) ou encore Joinville (134 places en consigne et 46 en libre accès).
- Un numéro unifié pour les relations voyageurs : les 106 numéros différents des services clients seront remplacés par un numéro unique en 2025. Le service marque une première étape en grande couronne au premier trimestre 2025 sur les bus, et sera généralisé aux autres modes au cours de l’année.