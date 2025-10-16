Le métro MF19 roule sur la ligne 10 !

Elle roule ! La toute première rame du MF19, ce métro nouvelle génération qui va changer le confort quotidien de millions de voyageurs franciliens et continuer la modernisation du métro parisien, est désormais en service sur la ligne 10.

Le MF19, c'est quoi ?

C'est le nom du nouveau métro qui va rouler sur huit lignes du métro francilien.

C'est tout simplement le nouveau standard pour le métro en Île-de-France. Inclusif, confortable, fiable, il va mettre la technologie au service des voyageurs.

On vous le présente ?