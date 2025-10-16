Le métro MF19 roule sur la ligne 10 !
Elle roule ! La toute première rame du MF19, ce métro nouvelle génération qui va changer le confort quotidien de millions de voyageurs franciliens et continuer la modernisation du métro parisien, est désormais en service sur la ligne 10.
Le MF19, c'est quoi ?
C'est le nom du nouveau métro qui va rouler sur huit lignes du métro francilien.
C'est tout simplement le nouveau standard pour le métro en Île-de-France. Inclusif, confortable, fiable, il va mettre la technologie au service des voyageurs.
On vous le présente ?
Le MF19 sur la ligne 10 du métro, en images
Le MF19 : quelles lignes de métro seront équipées ?
C'est la ligne de métro 10 qui est la première équipée, suivie en 2026 par les lignes 7bis, 3bis et, la ligne 13 en 2027.
Puis :
- la ligne 12 en 2028
- la ligne 8 en 2029
- la ligne 3 en 2031
- la ligne 7 en 2033
Le MF19, quel confort pour les voyageurs ?
Sur la ligne 10, les rames de MF19 sont équipées en version dit "confort". Ça veut dire quoi ?
Elles proposent 146 places assises (102 sièges fixes et 44 assises relevables) sur un total de 586 places (828 au plus fort de l'heure de pointe).
Une configuration qui sera adoptée aussi, sur les lignes 3 et 12.
Et sur les lignes 7, 8 et 13 ?
Très fréquentées, le métro sera proposé dans une version dite "capacitaire", pensée pour optimiser les places debout.
Concrètement, cela signifie que sur ses lignes, il y aura un poil moins de places assises (122 places assises soit 90 sièges fixes et 32 assises relevables) pour optimiser les trajets.
Quelles nouveautés pour le confort des voyageurs ?
Ventilation réfrigérée, éclairage adapté, assises ergonomiques, information voyageur sonore et visuelle en temps réel, prises USB et vidéoprotection, espace réservé aux personnes à mobilité réduite (PMR): le métro est pensé pour le confort de tous.
Et au fait, "MF19" ça veut dire quoi ?
C’est l’acronyme un peu barbare de Matériel Fer appel d’offres 2019.
Pourquoi le mot Fer ?
Il fait référence au type de roulement : ces trains circulent sur des voies ferrées et sur des bogies, c’est-à-dire des chariots placés sous chaque voiture, sur lesquels sont fixées les roues, contrairement aux métros sur pneus, comme le MP14 par exemple.
Pourquoi le chiffre 19 ?
Il correspond simplement à l’année de lancement de l’appel d’offres : 2019.
Qu'est-ce qu'un bogie ? Bogie : nom masculin, structure placée sous un train qui contient les roues et permet une conduite stable