MF19 : du tissu aux tests, l’histoire d’un siège pas comme les autres

MF19, le métro qui repense l’expérience voyageur

Pour commencer, le MF19, qu’est-ce-que c’est ? C'est le métro accessible, fiable et connecté qui équipera 8 lignes d'ici à 2033 (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13), en commençant par la ligne 10, dès la fin de l’année 2025.

Du choix des matériaux à l’éclairage, de la conception des écrans d’informations à la forme finale des sièges, le MF19 est une incarnation tangible des investissements colossaux réalisés par Île-de-France Mobilités (10 milliards d’euros investis d'ici à 2035) pour faciliter et fiabiliser les déplacements de tous les Franciliens.