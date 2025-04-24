MF19 : du tissu aux tests, l’histoire d’un siège pas comme les autres
MF19, le métro qui repense l’expérience voyageur
Pour commencer, le MF19, qu’est-ce-que c’est ? C'est le métro accessible, fiable et connecté qui équipera 8 lignes d'ici à 2033 (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13), en commençant par la ligne 10, dès la fin de l’année 2025.
Du choix des matériaux à l’éclairage, de la conception des écrans d’informations à la forme finale des sièges, le MF19 est une incarnation tangible des investissements colossaux réalisés par Île-de-France Mobilités (10 milliards d’euros investis d'ici à 2035) pour faciliter et fiabiliser les déplacements de tous les Franciliens.
Mais concevoir un moyen de transport qui puisse répondre aux besoins, différents et évolutifs, de tous les voyageurs, c’est un défi.
Un défi auquel doivent répondre les designers, dont le travail est d’allier le fonctionnel au confortable en imaginant, concrètement et techniquement, le métro que vous emprunterez demain.
Ergonomie, robustesse, innovation : le design jusqu’au bout du siège
Fruit d'une collaboration entre designers, ergonomes et des tests utilisateurs,le siège du MF19 a été conçu dans l’objectif clair de fournir le maximum de propreté, d’accessibilité et de confort avec une forme adaptée au plus grand nombre.
Les détails qui font la différence
- Un dossier adapté à toutes les morphologies : sa courbure épouse naturellement le dos et maintient les lombaires, quelle que soit la taille du voyageur.
- Une assise optimisée pour le confort et les mouvements : légèrement relevée à l’avant pour maintenir une posture confortable et courbée à l’arrière, pour absorber le freinage.
- Un revêtement conçu pour durer : en velours tissé de 85 % de laine et 15 % de polyamide aux couleurs d’Île-de-France Mobilités, le siège est suffisamment épais pour donner une sensation de rebond moelleux. Il résiste à la poussière, à la lumière, au feu, à la fumée, et même à la lacération avec une fine grille de protection, semblable à une cotte de maille.
- Un éclairage intégré : le siège du MF19 est équipé d’un éclairage sous l’assise pour augmenter la visibilité et donc la sensation de sécurité à bord.
Un siège testé et approuvé par les voyageurs
Avant sa validation, le siège du MF19 a été soumis à des tests rigoureux auprès d’un panel de voyageurs représentatifs : de tailles, d’âges et de morphologies variés.
Équipés de capteurs, les testeurs ont évalué le siège au cours de sessions de 20 minutes : durée moyenne d’un trajet en métro.
Les données recueillies (tension musculaire, micro-mouvements, position, confort) ont permis de peaufiner le design pour offrir un siège universel, noté 16/20 (meilleure note du réseau d’Île-de-France Mobilités).
Prêt pour une expérience de voyage nouvelle génération ?
Avec le MF19, Île-de-France Mobilités redéfinit les standards des transports urbains en plaçant le confort et l’innovation au cœur de ses priorités. Une vision innovante et confortable, qui révolutionne les déplacements du quotidien en Île-de-France.
Hâte de l’essayer ?