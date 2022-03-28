Nouveau matériel, soudure de rails : ça bouge sur le T3b

Neuf rames toutes neuves arrivent sur la ligne de tramway T3b

Elles sont toutes neuves, toutes belles et vraiment confortables : ce sont les neuf nouvelles rames TW03 qui viennent s'ajouter dès lundi 28 mars aux 32 rames qui circulent déjà tout au long de la ligne de tramway T3b.

Modernes, accessibles et plus silencieuses, ces rames TW03 disposent chacune d’une capacité de 300 places, dont 75 assises.

Neuf rames de plus, commandées en prévision du prolongement de la ligne T3b jusqu'à la Porte Dauphine , afin d'assurer le même niveau de service... malgré quelques kilomètres en plus !