Nouveau matériel, soudure de rails : ça bouge sur le T3b
Neuf rames toutes neuves arrivent sur la ligne de tramway T3b
Elles sont toutes neuves, toutes belles et vraiment confortables : ce sont les neuf nouvelles rames TW03 qui viennent s'ajouter dès lundi 28 mars aux 32 rames qui circulent déjà tout au long de la ligne de tramway T3b.
Modernes, accessibles et plus silencieuses, ces rames TW03 disposent chacune d’une capacité de 300 places, dont 75 assises.
Neuf rames de plus, commandées en prévision du prolongement de la ligne T3b jusqu'à la Porte Dauphine , afin d'assurer le même niveau de service... malgré quelques kilomètres en plus !
Porte d'Asnières : première soudure de rails
Du côté de l'infrastructure et de l'avancée des travaux du prolongement vers la Porte Dauphine, ça bouge également !
Vendredi 18 mars, une première soudure de rails a eu lieu, Porte d'Asnières. La première d'une très longue série, car ce sont au total 800 soudures qui seront réalisées pour atteindre le nouveau terminus de la ligne T3b, à 3,2 km de là, avec une mise en service prévue début 2024.
Un tram T3b, de multiples connexions
Sur son chemin vers la Porte Dauphine, au fil des boulevards des Maréchaux, le nouveau tracé du T3b permet de desservir les 17e et 16e arrondissements ainsi que les villes de Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.
Il assure également une connexion avec le RER C à Porte Dauphine et à Porte Maillot mais aussi avec les métros 1, 2 et 3 ainsi qu'avec la gare routière de la Porte Champerret.
À l’issue de ce chantier entre les Portes d'Asnières et Dauphine, le T3b couvrira une distance d’environ 17 km depuis la Porte de Vincennes, en complément des 12,8 km déjà couverts au sud par le T3a, du Pont du Garigliano à la Porte de Vincennes.
Le tram : un transport très urbain, silencieux et respectueux de l'environnement
Non polluantes, silencieuses car 100 % électriques, ces rames du T3b font à nouveau la démonstration de l'intérêt du tramway comme un mode de transport efficace et confortable, au cœur des villes durables.