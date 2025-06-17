Le nouveau métro de la ligne 18 est arrivé en Île-de-France
En images : le nouveau métro de la ligne 18
Image 1 sur 5
Un métro pensé pour les voyageurs
Le futur métro de la ligne 18, c'est avant tout un véhicule ultramoderne, 100 % automatique et conçu pour simplifier vos déplacements.
La première rame, acheminée des usines de construction d'Alstom à Valenciennes par convoi exceptionnel, est arrivée en mai au Centre d'exploitation de Palaiseau (en Essonne) où seront prochainement lancés les premiers essais.
Le métro de la ligne 18 en bref
- Des rames spacieuses formées de 3 voitures entièrement automatisées et ouvertes les unes sur les autres pour faciliter la circulation (design "boa")
- 1 métro toutes les 3 minutes
- 30 min de trajet total de Versailles Chantiers à l'Aéroport d'Orly
- Climatisation et éclairage intelligent qui mime la lumière naturelle
- Le Wi-Fi, des prises USB et de l'info voyageurs embarqués
- Un véhicule 100 % accessible à toutes les formes de handicap
Un métro automatique et interconnecté pour le sud-ouest francilien
Entre Versailles Chantiers et l'Aéroport d'Orly (les deux terminus), les 10 stations de la ligne 18 desserviront :
- 13 communes
- Les deux zones d'activités économiques d'Orly/Antony/Massy et de Saint-Quentin/Versailles
- Le cœur du plateau de Paris-Saclay, reconnu mondialement pour son écosystème de recherche, d’innovation et d’enseignement supérieur
- la gare de Massy Palaiseau et l'aéroport d'Orly, facilitant les connexions nationales et internationales
Ultra-connecté au reste du réseau
La ligne 18 bénéficiera d'une dizaine de correspondances avec le réseau existant : RER B et C, lignes de train N et U, tramways T7 et T12, lignes de métro 14 à Orly et future ligne 15 à Massy, ainsi que de nombreuses lignes de bus.
Les prochaines étapes avant la mise en service de la ligne 18
Avant la mise en service : les essais
L’arrivée de la première rame lance les préparatifs pour des essais dès 2026, entre Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay.
Quand ouvrira la ligne de métro 18 ?
|Tronçon
|Mise en service prévue
|Entre Massy et Christ de Saclay
|2026
|Entre Massy et Aéroport d'Orly
|2027
|Entre Versailles et Christ de Saclay
|2030