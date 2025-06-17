Le nouveau métro de la ligne 18 est arrivé en Île-de-France

En images : le nouveau métro de la ligne 18

La voiture de tête de la première rame de métro (une rame est composée de 3 voitures) qui équipera la future ligne 18. Les voitures ont été transportées par convoi exceptionnel des usines Alstom à Valenciennes jusqu'au Centre d'exploitation de Palaiseau en Essonne (91) - mai 2025 © Alstom-Samuel Dhote

Un métro pensé pour les voyageurs

Le futur métro de la ligne 18, c'est avant tout un véhicule ultramoderne, 100 % automatique et conçu pour simplifier vos déplacements.

La première rame, acheminée des usines de construction d'Alstom à Valenciennes par convoi exceptionnel, est arrivée en mai au Centre d'exploitation de Palaiseau (en Essonne) où seront prochainement lancés les premiers essais.

Le métro de la ligne 18 en bref

  • Des rames spacieuses formées de 3 voitures entièrement automatisées et ouvertes les unes sur les autres pour faciliter la circulation (design "boa")
  • 1 métro toutes les 3 minutes
  • 30 min de trajet total de Versailles Chantiers à l'Aéroport d'Orly
  • Climatisation et éclairage intelligent qui mime la lumière naturelle
  • Le Wi-Fi, des prises USB et de l'info voyageurs embarqués
  • Un véhicule 100 % accessible à toutes les formes de handicap

Un métro automatique et interconnecté pour le sud-ouest francilien

Entre Versailles Chantiers et l'Aéroport d'Orly (les deux terminus), les 10 stations de la ligne 18 desserviront :

  • 13 communes
  • Les deux zones d'activités économiques d'Orly/Antony/Massy et de Saint-Quentin/Versailles
  • Le cœur du plateau de Paris-Saclay, reconnu mondialement pour son écosystème de recherche, d’innovation et d’enseignement supérieur
  • la gare de Massy Palaiseau et l'aéroport d'Orly, facilitant les connexions nationales et internationales

Ultra-connecté au reste du réseau

La ligne 18 bénéficiera d'une dizaine de correspondances avec le réseau existant : RER B et C, lignes de train N et U, tramways T7 et T12, lignes de métro 14 à Orly et future ligne 15 à Massy, ainsi que de nombreuses lignes de bus.

© Alstom-Samuel Dhote

Les prochaines étapes avant la mise en service de la ligne 18

Avant la mise en service : les essais

L’arrivée de la première rame lance les préparatifs pour des essais dès 2026, entre Massy-Palaiseau et le Christ de Saclay.

© Grandguillot-BD

Quand ouvrira la ligne de métro 18 ?

TronçonMise en service prévue
Entre Massy et Christ de Saclay2026
Entre Massy et Aéroport d'Orly2027
Entre Versailles et Christ de Saclay2030
