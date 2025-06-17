Le nouveau métro de la ligne 18 est arrivé en Île-de-France

Un métro pensé pour les voyageurs

Le futur métro de la ligne 18, c'est avant tout un véhicule ultramoderne, 100 % automatique et conçu pour simplifier vos déplacements.

La première rame, acheminée des usines de construction d'Alstom à Valenciennes par convoi exceptionnel, est arrivée en mai au Centre d'exploitation de Palaiseau (en Essonne) où seront prochainement lancés les premiers essais.

Le métro de la ligne 18 en bref