Un nouveau réseau de bus parisien

L’objectif est d’améliorer la qualité de service offert aux voyageurs avec des bus plus fréquents, plus ponctuels, mieux répartis sur le territoire, à travers un réseau plus lisible avec :

Une meilleure répartition des dessertes entre le coeur de Paris et les arrondissements (les 19ème et 20ème arrondissements ont par exemple connu de fortes évolutions démographiques) et communes de la petite ceinture les moins bien desservis.

entre le coeur de Paris et les arrondissements (les 19ème et 20ème arrondissements ont par exemple connu de fortes évolutions démographiques) et communes de la petite ceinture les moins bien desservis. La création de 5 nouvelles lignes de bus et de nouvelles liaisons inter quartiers.

et de nouvelles liaisons inter quartiers. Une diminution des doublons d’offre sur certains tronçons au coeur de Paris (exemples : entre Gare St-Lazare et Opéra, entre Hôtel de Ville et Louvre Rivoli / Palais Royal).

De plus, cette refonte du réseau et l’aménagement de la voirie qu’elle entraîne doit permettre d’améliorer la régularité des bus et augmenter leur vitesse commerciale.