Nouvel espace Véligo à la gare de Massy-Palaiseau

Cet espace sécurisé de 40 places est accessible 7 jours sur 7, de 5h00 à 1h30, avec une carte Navigo chargée d’un forfait en cours de validité (Semaine, Mois, Annuel, imagine R Scolaire ou Étudiant, Solidarité Transport). L’espace Véligo est équipé d’un système de vidéosurveillance, de racks double-étage et d’une station de gonflage. Pour accéder au service, un abonnement annuel de 20 € doit être souscrit.

Le coût d’aménagement de cet espace sécurisé est financé par Île-de-France Mobilités à 75% et par SNCF à 25 %.