Nouvel espace Véligo à la gare de Massy-Palaiseau
Toujours plus d’espaces Véligo
Véligo, le service de stationnement de vélos en gare et stations créé par Île-de-France Mobilités pour inciter les voyageurs à utiliser leur vélo en complément des transports en commun, continue son déploiement avec l’inauguration d’un nouvel espace sécurisé. Service attendu et apprécié des voyageurs, il assure une réelle qualité de prestation en termes de sécurité, d’information et de propreté.
Un service de STIF accessible avec la carte navigo. 20 000 places de stationnement prévues en 2020.
Cet espace sécurisé de 40 places est accessible 7 jours sur 7, de 5h00 à 1h30, avec une carte Navigo chargée d’un forfait en cours de validité (Semaine, Mois, Annuel, imagine R Scolaire ou Étudiant, Solidarité Transport). L’espace Véligo est équipé d’un système de vidéosurveillance, de racks double-étage et d’une station de gonflage. Pour accéder au service, un abonnement annuel de 20 € doit être souscrit.
Le coût d’aménagement de cet espace sécurisé est financé par Île-de-France Mobilités à 75% et par SNCF à 25 %.