Des bus + fréquents notamment aux heures de pointe
Infographie : Le renforcement des lignes de bus en île-de-France. 78 Yvelines, 91 Essonne, 75,92,93,94, Paris et petites couronne. Le saviez-vous ? 350 lignes d bus ont déjà été renforcées depuis 2016 afin de faciliter les déplacements des Franciliens.
L’augmentation de la fréquence en heures de pointe et des amplitudes horaires sur les lignes les plus chargées constitue l’une des mesures phares de ce plan.
Parmi les autres actions menées dans le cadre de la refonte du réseau de bus francilien, figurent la création de nouvelles lignes (notamment Express), l’amélioration des correspondances avec le réseau ferré, le développement de l’offre de nuit et du transport à la demande.
Lors de son Conseil d’administration du 9 octobre 2018, Île-de-France Mobilités a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’amélioration des réseaux de bus sur tout le territoire francilien, avec, notamment :
– le renforcement de l’offre sur 63 lignes (Petite et Grande Couronne et lignes de Noctilien), et entre autres, la réorganisation des réseaux de Versailles, St-Germain-en-Laye et Marne-la-Vallée dès 2019,
– la poursuite de la préparation de la restructuration du réseau parisien, prévue en avril 2019. Cette refonte du réseau de bus dans Paris représente 100 nouveaux bus, 600 conducteurs et 250 points d’arrêt supplémentaires pour faciliter les déplacements de tous les Parisiens.
Infographie : Perspective sur le réseau de transport de ST-Cyr. Le 3 septembre 2018, Phébus évolue à St-Cyr l'Ecole pour faciliter tous vos déplacements. De nouveau numéros de ligne pour éviter les confusions avec d'autres lignes desservant l'agglomération : 1 => 52, 2 => 53, 7 => 54
