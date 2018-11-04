Des bus + fréquents notamment aux heures de pointe

L’augmentation de la fréquence en heures de pointe et des amplitudes horaires sur les lignes les plus chargées constitue l’une des mesures phares de ce plan.

Parmi les autres actions menées dans le cadre de la refonte du réseau de bus francilien, figurent la création de nouvelles lignes (notamment Express), l’amélioration des correspondances avec le réseau ferré, le développement de l’offre de nuit et du transport à la demande.

Lors de son Conseil d’administration du 9 octobre 2018, Île-de-France Mobilités a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’amélioration des réseaux de bus sur tout le territoire francilien, avec, notamment :

– le renforcement de l’offre sur 63 lignes (Petite et Grande Couronne et lignes de Noctilien), et entre autres, la réorganisation des réseaux de Versailles, St-Germain-en-Laye et Marne-la-Vallée dès 2019,

– la poursuite de la préparation de la restructuration du réseau parisien, prévue en avril 2019. Cette refonte du réseau de bus dans Paris représente 100 nouveaux bus, 600 conducteurs et 250 points d’arrêt supplémentaires pour faciliter les déplacements de tous les Parisiens.