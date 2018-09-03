350 lignes de bus renforcées depuis 2016

Plus de 350 lignes de bus ont été renforcées depuis 2016 afin de proposer aux voyageurs des déplacements plus simples, plus fluides et qui répondent aux besoins de chacun et de chaque territoire.

Grâce à ces renforts, les Franciliens bénéficient ainsi de transports plus près de chez eux, plus souvent, plus longtemps dans la journée en semaine mais aussi pendant le week-end.