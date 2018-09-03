350 lignes de bus renforcées depuis 2016
350 lignes de Bus renforcées depuis 2016 en île-de-France. Du nouveau pour améliorer vos déplacement quotidiens. Tout savoir sur : www.iledefrance-mobilites.fr
Plus de 350 lignes de bus ont été renforcées depuis 2016 afin de proposer aux voyageurs des déplacements plus simples, plus fluides et qui répondent aux besoins de chacun et de chaque territoire.
Grâce à ces renforts, les Franciliens bénéficient ainsi de transports plus près de chez eux, plus souvent, plus longtemps dans la journée en semaine mais aussi pendant le week-end.
Des Bus là ou il faut, quand il faut, plus de qualité et plus de confort dans les bus, plus de services et d'informations. Augmenter la fréquence des passages, offrir des Bus plus confortables, uniformiser les poteaux d'arrêt avec des informations utiles (horaires, plans, temps d'attente). Île-de-France mobilités.
Grand Paris des Bus. Ile-de-France mobilités va lancer un nouveau service régional de transport à la demande. Un réseau de lignes de Bus dédiées au transport à la demande va être créé par île-de-France mobilités. Un fonctionnement simple, je me signale grâce à une plateforme de réservation régionale. J'attends le bus à l'arrêt et à l'heure prévus pour être transporté à destination. De nouvelles expérimentations à venir. Gare de Louvres à partir de 20h30. Parc d'activité de Courtaboeuf près du site Paris-Sclay.
