Un réseau de transports qui grandit !

De nouvelles liaisons de banlieue à banlieue depuis 2016
- Mise en service du tram 11 Express entre Le Bourget et Épinay le 1er juillet 2017. 15 minutes suffisent désormais pour relier les deux villes, contre 45 auparavant. (CP : Tram 11 Express, Le Grand Paris démarre aujourd’hui).
- Prolongement du tram 6 entre Vélizy et Viroflay en mai 2016. Il offre aujourd’hui à 70 000 voyageurs une nouvelle liaison entre les Yvelines et des Hauts-de-Seine avec des correspondances avec les lignes C, L, N et les lignes de métro.
- Ouverture de la gare Rosa Parks sur la ligne E en décembre 2015. Depuis cette nouvelle gare, il faut seulement 7 minutes pour se rendre à la gare Saint-Lazare, contre 30 minutes auparavant.
29 Km de réseau complémentaires et 28 points de desserte
Renforcement de l’offre ferroviaire et de bus pour les voyageurs
Pour améliorer le réseau de transports, Île-de-France Mobilités renforce également la fréquence des trains là où c’est indispensable. C’est ce qui a été fait sur :
- La ligne de métro 1
- Le tram 2
- Les lignes A, J, L et U
De nouveaux horaires seront également mis en place fin 2018 sur la ligne D afin d’améliorer la qualité de service et la fiabilité : moins de retards et une offre plus simple et mieux adaptée aux besoins des voyageurs.
Le réseau de bus a également été renforcé pour s’adapter aux besoins des voyageurs
Le bus est un élément clé des déplacements en Île-de-France pour mieux desservir l’ensemble de la région et de s’adapter aux besoins de tous et de chaque territoire francilien.
Plus de 350 lignes de bus ont été renforcées depuis 2016 c’est-à-dire qu’Île-de-France Mobilités a décidé soit d’augmenter le nombre de bus sur la ligne pour offrir une meilleure fréquence, soit d’élargir les heures de fonctionnement pour répondre aux nouveaux rythmes de vie.
L’objectif de ce travail est de mettre en place pour tous les Franciliens des transports plus près de chez eux, plus souvent, plus longtemps dans la journée en semaine et pendant le week-end mais aussi des bus plus propres et mieux équipés.
Côté Noctilien, la fréquence des bus double progressivement depuis 2017 pour relier Paris, la Petite et la Grande Couronne. Le temps d’attente est réduit de moitié (30 minutes au lieu d’1h). D’ici 2020, de nouvelles lignes seront également mises en place.
Le transport à la demande : une solution pour les habitants des zones peu denses ou excentrées
Île-de-France Mobilités a créé un service régional de transport à la demande labellisé. Ce service apporte une réponse aux besoins de mobilité des habitants des zones peu denses ou excentrées et élargit en outre l’offre de mobilité en s’inscrivant en complément des lignes régulières. Le premier service labellisé a été mis en place à Gally Mauldre le 2 janvier 2018.
Calendrier de mise en service des prolongements et des nouvelles lignes de train, métro et tram
- Prolongement du métro 14 jusqu’à Saint-Ouen
pour soulager la ligne 13
- Prolongement du tram 3 à Paris jusqu’à la Porte d’Asnières
- Prolongement du tram 4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil
- Prolongement du métro 4 jusqu’à Bagneux
- Prolongement du métro 12 jusqu’à la mairie d’Aubervilliers
- Nouvelle ligne du tram 13 Express entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye
- Nouvelle ligne du tram 9 entre Porte d’Ivry et Orly
- Nouvelle ligne du tram 12 Express entre Massy et Évry
- Prolongement du métro 11 à Rosny-sous-Bois
- Prolongement du RER E à La Défense
- Nouvelle ligne du métro 15 du Grand Paris Express entre Pont de Sèvres et Noisy Champs
Lancement de nouveau service régional de transport à la demande. Un fonctionnement simple. Plateforme de réservation régionale. J'attend à l'arrêt. De nouvelle expérimentation à venir, Gare de Louvres, Parc d'activités de Courtaboeuf près du site Paris-Saclay.