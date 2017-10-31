Un réseau de transports qui grandit !

Le réseau de bus a également été renforcé pour s’adapter aux besoins des voyageurs

Le bus est un élément clé des déplacements en Île-de-France pour mieux desservir l’ensemble de la région et de s’adapter aux besoins de tous et de chaque territoire francilien.

Plus de 350 lignes de bus ont été renforcées depuis 2016 c’est-à-dire qu’Île-de-France Mobilités a décidé soit d’augmenter le nombre de bus sur la ligne pour offrir une meilleure fréquence, soit d’élargir les heures de fonctionnement pour répondre aux nouveaux rythmes de vie.

L’objectif de ce travail est de mettre en place pour tous les Franciliens des transports plus près de chez eux, plus souvent, plus longtemps dans la journée en semaine et pendant le week-end mais aussi des bus plus propres et mieux équipés.

Côté Noctilien, la fréquence des bus double progressivement depuis 2017 pour relier Paris, la Petite et la Grande Couronne. Le temps d’attente est réduit de moitié (30 minutes au lieu d’1h). D’ici 2020, de nouvelles lignes seront également mises en place.