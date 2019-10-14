Des services de nuit constamment adaptés aux besoins des Franciliens

Le réseau de bus de nuit (Noctilien) se compose actuellement de 48 lignes et propose une desserte continue toutes les nuits de la semaine de 00h30 à 05h30 le long des principaux axes ferroviaires d’Île-de-France. Cette offre est renforcée le week-end sur la majorité des lignes. Depuis 2017, le plan de développement Noctilien a permis :

– le doublement des fréquences sur la grande majorité des lignes radiales de Petite Couronne (qui rejoignent Paris) ainsi que sur la rocade (N71). Les temps d’attente pour les 21 lignes radiales sont désormais de 30 minutes en semaine et 20 minutes le weekend. Les lignes N43, N44 et N45, ont de leur côté récemment fait l’objet d’un renfort à 20 minutes en semaine et 15 minutes le week-end afin de s’adapter à leur fréquentation.

– le doublement des fréquences de 4 lignes radiales de Grande Couronne le week-end (N33, N122, N144 et N145) : passage de 60 à 30 minutes d’attente.

– le prolongement de 7 lignes de Petite Couronne permettant d’améliorer le maillage du réseau (N14 – N21 – N24 – N52 – N62 – N66 – N71), ainsi que le prolongement en Grande Couronne de la ligne N145 jusqu’à Rambouillet.

Le plan prévoit également le prolongement de la ligne N11 et N15 ainsi que la création de 8 nouvelles lignes radiales de Grande Couronne. Elles desserviraient les gares RER et Transilien ne disposant pas de lignes Noctilien à ce jour, ainsi que 2 nouvelles radiales substituant la ligne de tramway T2. Le prolongement de la ligne N63 et la restructuration des rocades parisiennes sont également à l’étude.

Afin de mieux adapter l’offre de bus aux modes de vie des Franciliens, 735 lignes de bus franciliennes ont été renforcées ou ont vu leurs horaires de circulation prolongés (jusqu’à 1h supplémentaire de circulation). En complément des renforts mis en place sur les lignes de Noctilien, ce prolongement des horaires de circulation a permis de favoriser la mobilité nocturne des Franciliens.