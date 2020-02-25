Les nuits seront festives un samedi par mois avec l’ouverture des transports la nuit !

Les lignes de bus Noctilien seront renforcées par rapport à l’offre d’une nuit de week-end, avec des renforts supplémentaires sur les lignes les plus fréquentées :

Les lignes de rocades parisiennes N01-N02 avec un intervalle de 5 minutes ;

Les lignes au départ de gare de l’Est : N43-N44-N45 avec un intervalle de 15 minutes ;

Les lignes de grande couronne : renfort de 13 lignes SNCF à 30 minutes, dans les deux sens (N130, N131, N132, N133, N134, N140, N141, N142, N150, N151, N152, N154 – les lignes N122, N143, N144 et N145 étant déjà à 30 minutes les week-end) ; renfort d’une ligne à 60 minutes, dans les deux sens : N135.

Les transports nocturnes sont inclus dans votre passe Navigo !

Pour tous les abonnés Navigo, l’accès aux transports la nuit et à l’occasion des nuits festives est inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres voyageurs, les transports seront aussi accessibles avec un titre de transport habituel disponible aux automates, aux guichets et sur smartphone.

Vianavigo, l’appli qui vous renseigne sur les horaires et le trafic en temps réel !

Comme pour tous les autres jours de la semaine, l’appli Vianavigo (à télécharger ici : Android / iOS) renseignera en temps réels tous les voyageurs sur les lignes de métro, tram et bus ouvertes lors de ces nuits festives prévues un samedi par mois.

Pour les bons plans sorties :

Et pour les autres nuits ?

Île-de-France Mobilités a engagé depuis 2016 un plan d’actions pour le développement du réseau de bus Noctilien. Ce plan d’actions, qui vise à répondre aux différents motifs de déplacement (travail et loisir), a d’ores et déjà donné lieu à un accroissement significatif de l’offre de transport : 25 lignes Noctilien renforcées depuis 2017, pour une augmentation de 28% du nombre de bus et une fréquentation en hausse continue de 25%. Ces renforts se poursuivent sur l’ensemble des lignes !