Ouverture du Câble C1 le 13 décembre : mode d'emploi du 1ᵉʳ téléphérique d'Île-de-France
Câble C1 : tout ce qu’il faut savoir
- Les 5 stations du Câble C1 relient Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en passant la Limeil-Brévannes, Valenton et la coulée verte de La Végétale dans le Val-de-Marne
- Fréquence : - de 30 secondes en heure de pointe entre deux cabines
- 22 minutes de gagnées sur vos trajets : alors que le bus met au mieux 40 minutes, le Câble C1 fait le même trajet en 18 minutes en évitant le trafic routier
- La mise en service de la ligne aura lieu le samedi 13 décembre 2025 à partir de 11 h
Câble C1 : le mode d'emploi
1- Avec quel titre de transport puis-je prendre le Câble C1 ?
- Votre Passe Navigo habituel ? C’est tout bon !
- Un Navigo Liberté + ? Aussi
- Vous utilisez des titres à l'unité ? C'est avec les mêmes titres que pour le bus ou le tramway que vous pourrez voyager sur le Câble C1
2- Et sur le quai, comment ça se passe ?
Pour commencer, l’accès aux quais et aux cabines est 100 % accessible avec un embarquement de plain-pied et des pentes douces qui facilitent leur accès.
Pour emprunter le Câble C1, il suffit de se laisser guider
Un agent accompagne les voyageurs, il vous donne le feu vert pour monter et vous indique dans quelle cabine vous installer.
- Il régule la vitesse ou arrête les cabines pour les adapter à l’affluence et faciliter la montée et la descente des voyageurs
- Vous êtes en fauteuil roulant, avez une poussette ou des valises ? L'agent module la cabine aux besoins des voyageurs
3- À bord ? C'est simple
- Les portes sont automatiques
- On voyage assit
- Comme d'habitude, arrivé au terminus : on descend
- Un problème en cabine ? Un interphone permet d'appeler un agent en station
Célébrons ensemble l’ouverture du Câble C1 !
Le Câble C1 a officiellement été mis en service le samedi 13 décembre 2025
Pour le présenter en détails à ses voyageurs, Île-de-France Mobilités a organisé une journée d'inauguration avec des surprises et des animations prévues à chaque station.
Le programme détaillé de cet événement est disponible ici :