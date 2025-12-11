Ouverture du Câble C1 le 13 décembre : mode d'emploi du 1ᵉʳ téléphérique d'Île-de-France

Câble C1 : le mode d'emploi

1- Avec quel titre de transport puis-je prendre le Câble C1 ?

Votre Passe Navigo habituel ? C’est tout bon !

C’est tout bon ! Un Navigo Liberté + ? Aussi

Aussi Vous utilisez des titres à l'unité ? C'est avec les mêmes titres que pour le bus ou le tramway que vous pourrez voyager sur le Câble C1

2- Et sur le quai, comment ça se passe ?

Pour commencer, l’accès aux quais et aux cabines est 100 % accessible avec un embarquement de plain-pied et des pentes douces qui facilitent leur accès.

Pour emprunter le Câble C1, il suffit de se laisser guider

Un agent accompagne les voyageurs, il vous donne le feu vert pour monter et vous indique dans quelle cabine vous installer.

Il régule la vitesse ou arrête les cabines pour les adapter à l’affluence et faciliter la montée et la descente des voyageurs

pour les adapter à l’affluence et faciliter la montée et la descente des voyageurs Vous êtes en fauteuil roulant, avez une poussette ou des valises ? L'agent module la cabine aux besoins des voyageurs

3- À bord ? C'est simple