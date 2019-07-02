Ouverture des transports la nuit : les dates définitives sont révélées !
L’ouverture des transports la nuit pour redonner l’envie aux Franciliens de sortir le soir
Pour redonner l’envie aux Franciliens de sortir le soir à Paris et en proche couronne, Île de France Mobilités a décidé de tester l’ouverture du réseau de transport la nuit du samedi au dimanche une fois par mois.
Les dates retenues correspondent aux nuits suivantes : nuit du samedi au dimanche 14 septembre, 19 octobre, 9 novembre, 18 janvier, 15 février, 14 mars.
NB : certaines dates des Nuits Festives ont été modifiées pour s'adapter à divers événements. Pour en savoir plus et pour consulter les plans, rendez-vous sur cette page : Les nuits seront festives un samedi par mois avec l’ouverture des transports la nuit !
Infographie : Les transports de Nuit en île-de-France. Un samedi par mois, vos transports seront ouverts toute la nuit avec 6 lignes de métro, 3 lignes de tramway et 45 lignes de bus dont 20 renforcées.
Augmenter l’offre de transport en commun de nuit constitue indéniablement un levier pour l’attractivité de Paris, de l’Île-de-France, et un vrai gain de confort pour les Franciliens. Deux points sont cependant à prendre en compte pour programmer l’ouverture du réseau de transport la nuit :
- l’essentiel des travaux de maintenance et la modernisation des infrastructures sont effectués la nuit. Ces travaux sont essentiels afin de ne pas impacter le fonctionnement des transports le jour ;
- la fréquence et la régularité de l’ouverture des transports la nuit doivent permettre aux acteurs de la nuit de s’organiser pour promouvoir des festivités d’ampleur suffisante.
Ainsi, une fois par mois pendant 6 mois entre septembre 2019 et mars 2020, et en complément de la nuit la Saint Sylvestre et de la nuit de la fête de la musique, les Franciliens pourront emprunter réseau de métro, de bus et de tramway pour se déplacer toute la nuit.
Pour avoir plus de détails et consulter les plans des transports ouverts lors des Nuits Festives, rendez-vous sur la page dédiée.