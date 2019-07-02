Ouverture des transports la nuit : les dates définitives sont révélées !

L’ouverture des transports la nuit pour redonner l’envie aux Franciliens de sortir le soir

Pour redonner l’envie aux Franciliens de sortir le soir à Paris et en proche couronne, Île de France Mobilités a décidé de tester l’ouverture du réseau de transport la nuit du samedi au dimanche une fois par mois.

Les dates retenues correspondent aux nuits suivantes : nuit du samedi au dimanche 14 septembre, 19 octobre, 9 novembre, 18 janvier, 15 février, 14 mars.



NB : certaines dates des Nuits Festives ont été modifiées pour s'adapter à divers événements. Pour en savoir plus et pour consulter les plans, rendez-vous sur cette page : Les nuits seront festives un samedi par mois avec l’ouverture des transports la nuit !