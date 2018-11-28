Participez à l’expérimentation Navigo LAB !

Cette phase de bêta-test est nécessaire et indispensable pour améliorer le service et garantir une expérience utilisateur optimale. Elle est ouverte aux possesseurs de smartphones NFC Android (à partir de la version 4.4) équipés d’une carte SIM NFC fournie par Orange ou Sosh.

Les participants au test peuvent acheter et valider des carnets de tickets T+ mais également des forfaits Navigo mois et semaine*. Au vu des résultats de l’expérimentation, une ouverture du service au grand public pourrait être réalisée courant 2019.

*dans un premier temps, les titres de transport seront utilisables uniquement sur les réseaux RATP et SNCF.

Pour + d’infos, découvrez l’animation en cliquant sur l’image: