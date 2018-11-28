Participez à l’expérimentation Navigo LAB !
Cette phase de bêta-test est nécessaire et indispensable pour améliorer le service et garantir une expérience utilisateur optimale. Elle est ouverte aux possesseurs de smartphones NFC Android (à partir de la version 4.4) équipés d’une carte SIM NFC fournie par Orange ou Sosh.
Les participants au test peuvent acheter et valider des carnets de tickets T+ mais également des forfaits Navigo mois et semaine*. Au vu des résultats de l’expérimentation, une ouverture du service au grand public pourrait être réalisée courant 2019.
*dans un premier temps, les titres de transport seront utilisables uniquement sur les réseaux RATP et SNCF.
Pour + d’infos, découvrez l’animation en cliquant sur l’image:
Personnes fictives en expérimentation Navigo LAB
Un service également disponible sur certains smartphones Samsung
Suite à la dernière mise à jour de l’application expérimentale Navigo LAB, il est désormais possible pour les utilisateurs de smartphones Samsung compatibles** de tester le service quel que soit leur opérateur téléphonique. Cette nouvelle fonctionnalité est un pas supplémentaire dans la poursuite de l’expérimentation en vue de l’ouverture généralisée au grand public d’un service stabilisé.
Pour rappel, l’application Navigo LAB, mise en place par Île-de-France Mobilités en partenariat avec la SNCF, la RATP et Optile, est accessible depuis le Google Play Store pour un nombre de téléchargements limité. Elle est donc accessible aux clients munis :
– soit d’un smartphone Android doté d’une puce NFC Orange ou Sosh*
– soit d’un smartphone Samsung éligible (**), indépendamment de l’opérateur téléphonique associé
A la suite de cette expérimentation, le service sera enrichi et disponible directement dans l’application Vianavigo. Puis dans un 2nd temps, dans les applications RATP, SNCF et Transdev. Les dates exactes de ces sorties seront transmises par les équipes d’Île-de-France Mobilités.
(*) Hors One Plus, Google Pixel 1 et 2, Nokia 8
(**) Galaxy S10e / S10 / S10+, Galaxy S9 / S9+, Galaxy Note9, Galaxy A8 (2018), Galaxy S8 / S8+, Galaxy Note8, Galaxy S7 / S7 Edge, Galaxy A5 (2017)
Liste susceptible d’évoluer avec les nouvelles sorties de smartphones.
Pour en savoir plus sur l’évolution des titres de transports en Île-de-France, vous pouvez lire l’article dédié.