Le passe Navigo et les tickets T+ bientôt disponibles sur smartphone

Dans le cadre du programme Smart Navigo, programme de développement de nouveaux services numériques pour faciliter le quotidien des voyageurs, Île-de-France Mobilités poursuit sa démarche de modernisation de son offre billettique et de remplacement progressif du ticket magnétique par la mise en place de nouveaux supports sans contact comme le téléphone mobile. L’un des nouveaux services de billettique présenté ce matin permettra aux voyageurs d’utiliser leur téléphone mobile à la fois pour l’achat et la validation de leur titre de transport.

Dès cet automne, Île-de-France Mobilités lancera les premières expérimentations de l’utilisation du téléphone comme support de titres de transports en partenariat avec SNCF Transilien, la RATP et Optile. Les Franciliens équipés de mobiles compatibles pourront expérimenter l’achat, le chargement de carnets de tickets T+ et de forfaits Navigo Mois et Semaine sur smartphone utilisant la technologie NFC via l’application Navigo Lab.

Une fois l’achat effectué, il suffira de présenter le téléphone allumé ou éteint devant la borne de contrôle dans le bus et le tram et au niveau du portique sécurité dans le métro et le train pour valider son titre de transport. Celui-ci sera alors stocké dans la carte SIM du téléphone mobile du voyageur en toute sécurité et consultable si nécessaire.

Un déploiement progressif de l’expérimentation se poursuivra jusqu’au lancement d’un service commercial ouvert à tous en 2019. A terme, ce service pourra être utilisé par 3 millions d’utilisateurs en Île-de-France. Pour ces utilisateurs, plus besoin de passer par les automates pour acheter des tickets et des forfais Navigo. Il suffira d’avoir un smartphone compatible NFC pour acheter son titre de transport via l’application Vianavigo et le charger sur son passe Navigo ou celui de ses proches, ou bien voyager directement en passant les portiques de contrôle avec son téléphone mobile.

Suite à la dernière mise à jour de l’application expérimentale Navigo LAB, il est désormais possible pour les utilisateurs de smartphones Samsung compatibles de tester le service quel que soit leur opérateur téléphonique.