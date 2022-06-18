18 juin 2022 : déclenchement du forfait antipollution et gratuité du covoiturage

En vente aux guichets et automates le jour même jusqu’à minuit au prix de 3,80€, ce forfait Antipollution est valable pour la journée de samedi 18 juin, de 5h du matin à 3h le lendemain (5h pour le Noctilien).

Il permet de voyager de manière illimitée dans toute l’Île-de-France, sur tous les modes de transport (métro, train-RER, bus, et tram), à l'exception de certaines dessertes directes d’aéroports (Orlyval, navettes Le Bus Direct Paris Aéroport, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges). Il donne accès à l’aéroport de Roissy via le train-RER B, Roissybus ou Filéo, et accès à l’aéroport d’Orly via Orlybus et Go C Paris (Orlyrail).

Ce titre est aussi chargeable sur passe Navigo, en gare et station, ou depuis un smartphone via l’application Île-de-France Mobilités.