18 juin 2022 : déclenchement du forfait antipollution et gratuité du covoiturage
Forfait Antipollution : 3,80 € pour un accès illimité aux transports
En vente aux guichets et automates le jour même jusqu’à minuit au prix de 3,80€, ce forfait Antipollution est valable pour la journée de samedi 18 juin, de 5h du matin à 3h le lendemain (5h pour le Noctilien).
Il permet de voyager de manière illimitée dans toute l’Île-de-France, sur tous les modes de transport (métro, train-RER, bus, et tram), à l'exception de certaines dessertes directes d’aéroports (Orlyval, navettes Le Bus Direct Paris Aéroport, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges). Il donne accès à l’aéroport de Roissy via le train-RER B, Roissybus ou Filéo, et accès à l’aéroport d’Orly via Orlybus et Go C Paris (Orlyrail).
Ce titre est aussi chargeable sur passe Navigo, en gare et station, ou depuis un smartphone via l’application Île-de-France Mobilités.
Des trajets de covoiturage offerts accessibles depuis le site et l’appli d'Île-de-France Mobilités
Le trajet en covoiturage est désormais intégré au calculateur d'itinéraire d'Île-de-France Mobilités, qui liste et compare les prix de plusieurs entreprises de covoiturage. En temps normal, les trajets sont offerts pour les passagers détenteurs d’un forfait Navigo annuel, mensuel ou imagine R.
Dans le cadre du dispositif Antipollution, la gratuité du covoiturage est étendue à tous les Franciliens, sans conditions de ressources à hauteur de 2 trajets par jour depuis le site ou l’app Île-de-France mobilités.
Capture d'écran du résultat de la recherche d'itinéraires avec le covoiturage