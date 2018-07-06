Pour une meilleure connaissance des aménagements cyclables en Île-de-France

Plus d’informations

Ce projet OSM/Île-de-France Mobilités vise à numériser l’ensemble des aménagements cyclables (circulation et stationnement) sur la région Île-de-France dans OpenStreetMap, puis d’assurer le suivi et la mise à jour de l’évolution du réseau cyclable dans le temps.

L’objectif est de faire le lien entre les acteurs locaux et la communauté OSM : avancement du projet, outils et méthodes, ateliers et « cartoparties ». La donnée ainsi consolidée devient plus utile encore à l’ensemble des réutilisateurs.

La Compagnie des Mobilités, accompagnée de Carto’Cité et de l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette, est mandatée pour cette animation de réseau, ainsi que pour réaliser des enquêtes de terrain (prises de vue immersives à 360° recensées sur le site internet Mapillary), le contrôle qualité, l’accompagnement au recensement des équipements et la mise à libre disposition de la donnée OSM en téléchargement par territoire.

La typologie des aménagements recensés :

aménagement : bande cyclable sur chaussée ou séparée, voie partagée avec les bus, contre-sens cyclable…

stationnement : arceaux, pince-roues, potelets, abris, bâtiment…

OpenStreetMap est un projet international initié en 2004 visant à créer une base de données géographiques. Les données sont collectées et intégrées par des contributeurs et tout un chacun peut y participer à travers le monde. Il s’agit de données sur les routes, les bâtiments, l’accessibilité, les voies ferrées mais aussi sur les forêts, les rivières… et les aménagements cyclables !! Elles sont réutilisables par tous sous licence libre ODbL.

Vianavigo est un calculateur d’itinéraires multimodal développé par Île-de-France Mobilités. Outre les itinéraires en transports en commun (bus, métro, tramway, RER, Transilien), Vianavigo propose des itinéraires en covoiturage et à vélo. Vianavigo est disponible sur le web et sur application mobile : www.vianavigo.com

Retrouvez et réutilisez les données transports en commun d’Île-de-France Mobilités sur l’opendata : www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data

Contact : [email protected]