Pour une meilleure connaissance des aménagements cyclables en Île-de-France
L’objectif est de fiabiliser les réutilisations : recherche d’itinéraires, études territoriales, politiques locales en faveur du vélo.
Tous les acteurs franciliens du vélo sont ainsi concernés, et toutes les contributions à ce projet collaboratif sont les bienvenues.
Les enjeux
- Contribuer à la promotion de la pratique du vélo par :
- valoriser les politiques territoriales qui renforcent l’attractivité du vélo comme mode de déplacement.
- avoir une donnée la plus exhaustive possible, sur l’ensemble de l’Île-de-France, et de bonne qualité ;
- proposer des itinéraires à vélo plus fiables et plus précis pour les usagers franciliens dans Vianavigo ;
- disposer d’une donnée open data (licence ODbL), accessible à tous et en particulier aux collectivités territoriales franciliennes, qui pourront ainsi la réutiliser librement dans leurs études (plans vélos, plans de mobilité entreprise, …) ;
Qui peut participer à ce projet ?
Île-de-France Mobilités a mandaté La Compagnie des Mobilités pour travailler en partenariat :
- avec les collectivités territoriales (départements, communes) et les établissements publics intercommunaux pour recenser TOUS les aménagements cyclables d’Île-de-France ;
- avec la communauté OSM pour saisir les données récoltées et suivre les modifications et mises à jour ;
- avec les agences d’aménagement et d’urbanisme (IAU Île-de-France et APUR) pour bénéficier de leur expertise territoriale francilienne.
Comment participer au projet ?
- En signalant dans le portail dédié les aménagements cyclables existants sur mon territoire : piste cyclable, bande cyclable, double-sens cyclable, voie de bus ouverte aux vélos, stationnement (station Véligo, arceaux, autres…) : https://carto-velo.iledefrance-mobilites.fr
- En participant aux « cartoparties », évènements conviviaux de recensement des aménagements sur le terrain
- en contribuant directement sur le site web OSM : www.openstreetmap.org
Plus d’informations
Ce projet OSM/Île-de-France Mobilités vise à numériser l’ensemble des aménagements cyclables (circulation et stationnement) sur la région Île-de-France dans OpenStreetMap, puis d’assurer le suivi et la mise à jour de l’évolution du réseau cyclable dans le temps.
L’objectif est de faire le lien entre les acteurs locaux et la communauté OSM : avancement du projet, outils et méthodes, ateliers et « cartoparties ». La donnée ainsi consolidée devient plus utile encore à l’ensemble des réutilisateurs.
La Compagnie des Mobilités, accompagnée de Carto’Cité et de l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette, est mandatée pour cette animation de réseau, ainsi que pour réaliser des enquêtes de terrain (prises de vue immersives à 360° recensées sur le site internet Mapillary), le contrôle qualité, l’accompagnement au recensement des équipements et la mise à libre disposition de la donnée OSM en téléchargement par territoire.
La typologie des aménagements recensés :
- aménagement : bande cyclable sur chaussée ou séparée, voie partagée avec les bus, contre-sens cyclable…
- stationnement : arceaux, pince-roues, potelets, abris, bâtiment…
OpenStreetMap est un projet international initié en 2004 visant à créer une base de données géographiques. Les données sont collectées et intégrées par des contributeurs et tout un chacun peut y participer à travers le monde. Il s’agit de données sur les routes, les bâtiments, l’accessibilité, les voies ferrées mais aussi sur les forêts, les rivières… et les aménagements cyclables !! Elles sont réutilisables par tous sous licence libre ODbL.
Vianavigo est un calculateur d’itinéraires multimodal développé par Île-de-France Mobilités. Outre les itinéraires en transports en commun (bus, métro, tramway, RER, Transilien), Vianavigo propose des itinéraires en covoiturage et à vélo. Vianavigo est disponible sur le web et sur application mobile : www.vianavigo.com
Retrouvez et réutilisez les données transports en commun d’Île-de-France Mobilités sur l’opendata : www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/open-data
Contact : [email protected]