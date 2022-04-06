Ligne 11 : une première rame du métro MP14 démarre ses essais !
Image d'une rame du MP14 sortant de l'atelier de maintenance de Rosny-sous-Bois - MP14 - ligne 11 - RATP - INFRAS - Isabelle Bonnet
Des métros MP14 sur la ligne 11 : des essais à la mise en service
Elle est là ! La toute première rame du métro MP14 est arrivée ! À terme, c'est ce matériel qui équipera l'ensemble de la ligne 11, les rames arriveront progressivement à partir de mi-2023.
Mais en attendant, les travaux se poursuivent et les tests démarrent pour cette première rame MP14 qui vient de rejoindre l'atelier de maintenance tout neuf de Rosny-sous-Bois.
Le calendrier des essais :
- Jusqu'à l'été 2022 : une série d'essais sera effectuée dans le tunnel du prolongement de la ligne 11, aux abords de la station Rosny-Bois-Perrier sur une distance d’environ 2 km, puis jusqu’à la station Coteaux-Beauclair.
- Fin 2022, la rame d'essais traversera la dernière section du prolongement, encore en travaux, et débutera des essais de nuits sur la ligne 11 existante.
- À partir de mi-2023, les voyageurs profiteront progressivement des rames MP14 sur la ligne 11, entre Châtelet et Mairie des Lilas, puis sur l'ensemble de la ligne prolongement, d'ici la fin de l'année 2023.
Des MP14 à 5 voitures, mais pourquoi ?
Ligne 11 : photographie de la rame d'essai du métro MP14 à 5 voitures, qui sort du nouvel atelier de maintenance de Rosny-sous-Bois
Avec l'arrivée du MP14 et un prolongement de 6 kilomètres qui va entraîner une augmentation de sa fréquentation, la ligne 11 va profiter de métros à 5 voitures, contre 4 sur les rames actuelles (des modèles "MP59" - des métros à pneus, rénovés régulièrement car commandés en... 1959 et en service depuis 1966 sur le réseau parisien, depuis 1997 sur la ligne 11).
Les métros MP14 ? Vous les connaissez déjà, ce sont les nouvelles rames arrivées depuis le 12 octobre 2020 sur la ligne 14. Mais là où, sur la ligne 14, elles circulent avec 8 voitures, sur la ligne 11 ces rames seront équipées de 5 voitures.
Un format plus compact qui répond à la contrainte de quais plus courts (75 mètres) d'une ligne de métro historique mise en service en 1935, mais aussi à une "charge voyageurs" qui n'est pas de même importance entre une ligne automatique (qui peut accueillir plus de voyageurs dans chaque rame) et une ligne avec conducteur.
Prolongement est de la ligne 11 : les travaux progressent
Le prolongement nord de la ligne 11 sera finalisé d'ici la fin de l'année 2023. Au programme : 6 stations de plus entre Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois et, indirectement, Noisy-le-Sec, avec un terminus nord qui reculera donc de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier.
Découvrez, en bref, les 6 nouvelles stations de la ligne 11
- Serge Gainsbourg : une seconde station de métro aux Lilas qui permettra la desserte de plusieurs quartiers résidentiels comme la Cité Youri Gagarine, le quartier des Sentes, les immeubles des squares Dunant et du Dr Courcoux et la Cité Marcel Cachin
- Place Carnot : même si son nom est encore provisoire, cette station implantée à Romainville, devrait être la plus fréquentée de ce prolongement, notamment grâce à sa correspondance avec la future station du tramway T1
- Montreuil-Hôpital : cette station montreuilloise, à la lisière de Noisy-le-Sec, desservira le plus grand centre hospitalier du territoire
- La Dhuys : une station très attendue, à la lisière de Montreuil, Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois, qui permettra de désenclaver un quartier, la Cité Boissière, jusqu'alors très mal desservi
- Coteaux Beauclair : une station aérienne sur la ligne 11 ! Installée au milieu du viaduc, la station Côteaux-Beauclair desservira le centre commercial Domus, le Parc des Guillaumes, mais aussi les quartiers du Londeau et des Cerisiers qui restaient mal connectés au réseau de transports en commun
- Rosny-Bois-Perrier : c'est le nouveau terminus est de la ligne 11 et la naissance d'un futur pôle multimodal. En effet, la station Rosny-Bois-Perrier sera en correspondance avec le RER E et la future ligne 15 Est du Grand Paris Express