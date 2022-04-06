Ligne 11 : une première rame du métro MP14 démarre ses essais !

Avec l'arrivée du MP14 et un prolongement de 6 kilomètres qui va entraîner une augmentation de sa fréquentation, la ligne 11 va profiter de métros à 5 voitures, contre 4 sur les rames actuelles (des modèles "MP59" - des métros à pneus, rénovés régulièrement car commandés en... 1959 et en service depuis 1966 sur le réseau parisien, depuis 1997 sur la ligne 11).

Les métros MP14 ? Vous les connaissez déjà, ce sont les nouvelles rames arrivées depuis le 12 octobre 2020 sur la ligne 14. Mais là où, sur la ligne 14, elles circulent avec 8 voitures, sur la ligne 11 ces rames seront équipées de 5 voitures.

Un format plus compact qui répond à la contrainte de quais plus courts (75 mètres) d'une ligne de métro historique mise en service en 1935, mais aussi à une "charge voyageurs" qui n'est pas de même importance entre une ligne automatique (qui peut accueillir plus de voyageurs dans chaque rame) et une ligne avec conducteur.