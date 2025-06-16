Tramway T13 : un pas de plus vers Achères

T13 : un nouvel embranchement pour simplifier vos déplacements entre Saint-Germain-en-Laye et Achères

Vous l’empruntez peut-être déjà entre Saint-Cyr-l’École et Saint-Germain-en-Laye ? En 2028, elle ira aussi jusqu’à Achères ! 

La ligne de tramway T13 entame la deuxième phase de ses travaux de prolongement entre Saint-Germain-en-Laye et Achères (en passant par Poissy).

Le nouvel embranchement connectera l'écoquartier de Lisière Pereire (à Saint-Germain-en-Laye) au pole économique d'Achères, dans le nord du département des Yvelines.

Branche Lisière Pereire <> Achères du T13 : quels avantages pour les voyageurs ?

  • 17 minutes pour relier Saint-Germain-en-Laye à Achères
  • Une fréquence élevée : un tram toutes les 10 minutes en heure de pointe, 7 jours sur 7
  • 9 communes desservies : Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L’Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l’École et Versailles
  • Une connexion renforcée avec le reste du réseau francilien : nombreuses lignes de bus locaux, le RER A et E et la ligne L
  • 38 minutes au total entre Saint-Cyr-l’École et Achères
  • 100 % des stations accessibles aux personnes en situation de handicap

En images : le prolongement de la ligne T13

Intention d’aménagement de la rue Adrienne Bolland à Poissy  © Richez Associés _ IDFM

Pas à pas : les grandes étapes du projet

2021-2026Travaux préparatoires (déplacement des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications).
2026-2028Travaux d’infrastructure, suivis des essais et de la marche à blanc.
Fin 2028Mise en service prévue pour accueillir les voyageurs.