Tramway T13 : un pas de plus vers Achères

T13 : un nouvel embranchement pour simplifier vos déplacements entre Saint-Germain-en-Laye et Achères

Vous l’empruntez peut-être déjà entre Saint-Cyr-l’École et Saint-Germain-en-Laye ? En 2028, elle ira aussi jusqu’à Achères !

La ligne de tramway T13 entame la deuxième phase de ses travaux de prolongement entre Saint-Germain-en-Laye et Achères (en passant par Poissy).

Le nouvel embranchement connectera l'écoquartier de Lisière Pereire (à Saint-Germain-en-Laye) au pole économique d'Achères, dans le nord du département des Yvelines.