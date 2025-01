Assurant une liaison d'environ 10km via Poissy, le prolongement du tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères vous permettra de rejoindre rapidement les secteurs et les équipements les plus fréquentés du territoire.

En ce qui concerne la ligne complète du tram T13, elle dessert au total 9 communes du nord au sud des Yvelines : Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L’Étang-la Ville, Noisy-le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l’École et Versailles. Plus de 316 000 habitants et 138 000 emplois bénéficient de cette nouvelle offre de transport.