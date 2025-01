Le tram T13, une réelle alternative à la voiture

Vous résidez ou vous travaillez à Saint-Germain-en-Laye, Poissy ou Achères ? Comme plus de 37 000 habitants et salariés, le tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères sera fait pour vous ! Avec son tracé d'environ 10 km, il desservira les principaux secteurs, équipements et projets du territoire : les nouveaux quartiers Lisière-Pereire à Saint-Germain-en-Laye, Rouget de Lisle à Poissy et Petite Arche à Achères, le centre-ville et le quartier de la gare de Poissy, la gare RER d’Achères…

Accédez facilement aux autres lignes de transport

Le prolongement du tram T13 vous donnera accès facilement et rapidement aux lignes de transport existantes, grâce à plusieurs correspondances :

Avec le RER A à Poissy et Achères.

Avec le RER E à Poissy. La ligne E est en cours de prolongement de Paris jusqu’à Mantes-la-Jolie. Elle remplacera le Transilien J actuel.

Avec le Transilien L à Achères.

Les lignes de bus seront mises en cohérence avec le tracé et les horaires du tram T13 dès sa mise en service.