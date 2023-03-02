ProlongementSaint-Germain > Achères
Vos questions
Vous avez une question sur le projet ? La réponse est peut-être déjà dans cette FAQ. Si ce n’est pas le cas, contactez l’équipe du projet !
- Pourquoi avoir choisi un tram-train ?
- À quoi servira le centre de maintenance urbain à Poissy ?
- Le site de maintenance et de remisage de Versailles sera-t-il utilisé dans le cadre du prolongement du Tram T13 ?
- Qui réalise le projet ? Qui aura la charge de l’exploitation du prolongement du Tram T13 ?
- Y aura-t-il assez de rames pour assurer une exploitation sur l’ensemble du tram T13 (prolongement vers Achères compris) ?
- Quelle sera la fréquence de circulation du prolongement du tram T13 ?
- Pourquoi le tracé du prolongement du Tram T13 n’emprunte-t-il pas uniquement les voies de la Grande Ceinture ?
- Comment le prolongement du Tram T13 va-t-il traverser le golf de Saint-Germain-en-Laye ?
- Comment l’emplacement des stations a-t-il été défini ?
- Comment la place de l’Europe sera-t-elle aménagée ?
- Les stations seront-elles sécurisées et accessibles à tous ?
- Sera-t-il possible de faire directement le trajet d’Achères-Ville RER à Saint-Germain-en-Laye RER ?
- Les noms des stations sont-ils définitifs ?
- Pourquoi n’y a-t-il pas de station prévue au niveau du Technoparc ?
- Quels sont les impacts du prolongement du Tram T13 sur les espaces verts en milieu urbain ?
- Le prolongement du Tram T13 va-t-il empiéter sur des propriétés privées ? Y aura-t-il des expropriations ?
- Le prolongement du Tram T13 va-t-il engendrer du bruit ou des vibrations ?
- Le tramway est-il un mode de transport bon pour l’environnement ?
- Quel sera l’impact du futur chantier sur l’environnement ?
- Pourquoi certaines routes ont-elles été bitumées en forêt ?
- Quels sont les travaux effectués sur les ponts en forêt pour enjamber l’ancienne Grande ceinture ?
- Pourquoi remplacer le Saut-de-mouton en forêt ?
- Où se situeront les deux stations proches des gares RER ?
- Pourquoi retirer les ponts-rails à Poissy ? Et que faites-vous des matériaux ?
- Comment rester informé sur le projet ?
- Quel est le planning du projet ?
- Je rencontre un problème avec les travaux menés près de chez moi, à qui dois-je m’adresser ?
- Que mettez-vous en œuvre pour limiter les impacts sonores des travaux ?
- Comment sécurisez-vous les travaux ?
- Des visites terrain seront-elles organisées ?
- Y aura-t-il d’autres acquisitions foncières / expropriations ?
- Quelles correspondances assure le prolongement du Tram T13 avec les autres lignes de transport ?
- Que deviendront les lignes de bus existantes ?
- Y aura-t-il moins de places de stationnement, en particulier à Poissy, avec la mise en service du prolongement du tram 13 ?
- Comment seront intégrés au projet les modes de circulations doux (vélos et marche à pied) ?