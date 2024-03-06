Comment rester informé sur le projet ?

Le site internet dédié au prolongement du Tram T13 délivre une information détaillée sur le projet et met à la disposition du public les documents liés au projet : dossiers des enquêtes publiques, comptes-rendus des concertations, synthèse des études…

D’autres supports d’information (lettre, dépliant, etc.) seront diffusés lors des étapes-clés du projet, notamment durant le chantier.

Le public a par ailleurs été informé et invité à s’exprimer sur le projet de prolongement du Tram T13 de Saint-Germain-en-Laye à Achères lors des concertations et des enquêtes publiques organisées entre 2013 et 2018.