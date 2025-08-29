Que mettez-vous en œuvre pour limiter les impacts sonores des travaux ?

Conscients de la gêne que les travaux peuvent générer, les maitres d’ouvrage font le maximum pour réduire les nuisances occasionnées.

Tout est mis en œuvre pour limiter les impacts sonores, en utilisant les techniques les moins bruyantes possibles, notamment lors des interventions de nuit. Cependant, certains bruits sont inerrants aux travaux et ne peuvent pas toujours être évités. C’est le cas par exemple des alertes de recul émanant des engins : ce sont des mesures de sécurité pour les ouvriers travaillant sur le chantier, il n’est donc pas possible de les supprimer totalement. Ils veillent cependant à les utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire.

Lorsque cela est possible, les travaux sont réalisés de jour, cependant, et lorsque les travaux impactent le réseau ferré national, il existe d’autres contraintes comme la nécessité de perturber au minimum les trains et RER qui circulent en journée.