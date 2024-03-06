Pourquoi avoir choisi un tram-train ?

Le prolongement du Tram T13 de Saint-Germain-en-Laye à Achères doit pouvoir circuler à la fois comme un tramway en ville et comme un train sur les voies de la Grande Ceinture, le réseau ferré national. Le choix du tram-train associe ainsi les avantages des deux moyens de transport :

La rapidité et les équipements de sécurité du train ;

et les équipements de du train ; La qualité d’insertion du tramway en zone urbaine, avec une voie de circulation dédiée et la priorité aux feux.

Les sections de transition électrique permettent au prolongement du Tram T13 de passer du mode train au mode tramway, et inversement, sans interrompre sa course. De nombreuses différences existent en effet entre la circulation d’un train et celle d’un tramway :

Le changement de mode de conduite : à vue en mode tramway, sur signaux d’espacement en mode train ;

: à vue en mode tramway, sur signaux d’espacement en mode train ; Le changement de sens de circulation : à droite sur le réseau urbain du tramway, à gauche sur les voies de la Grande Ceinture ;

: à droite sur le réseau urbain du tramway, à gauche sur les voies de la Grande Ceinture ; Le changement d’alimentation électrique : 750 V en zone urbaine, 25 000 V sur le réseau ferré national.

La zone de transition est constituée d’une zone non électrifiée, dite « neutre », que le tram-train franchit sur son élan. Ce franchissement n’est pas ressenti par les voyageurs. En savoir plus sur la transition Grande Ceinture – tramway à l’entrée dans Poissy et le raccordement à la Grande Ceinture à la sortie de Poissy.