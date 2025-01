Les zones desservies

Traversant la ville sur plusieurs kilomètres, le tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères desservira tout à la fois des quartiers d’habitat, des pôles d’activités et des équipements majeurs.

Le secteur de la gare Poissy-Grande Ceinture a accueilli environ 250 nouveaux logements depuis 2015. Tous ces habitants bénéficieront d’un accès rapide à la future station Poissy Gambetta.

Le centre-ville de Poissy abrite de nombreux équipements publics, en particulier l’hôtel de ville, l’office de tourisme, la médiathèque Christine de Pizan, le pôle jeunesse, une maison médicale et un espace de coworking. Plusieurs immeubles y ont également été construits, représentant plusieurs centaines de nouveaux logements depuis 2015.

La gare Poissy RER accueille 32 000 voyageurs par jour. Terminus du RER A, elle permet de rejoindre Paris (Auber) en 31 minutes. Elle est aussi desservie actuellement par le Transilien J. Cette ligne sera remplacée par le RER E à la mise en service de son prolongement jusqu’à Mantes-la-Jolie via Poissy. La gare RER est directement connectée, au nord et au sud, aux deux gares routières de Poissy qui donnent accès à une trentaine de lignes de bus desservant la ville et le territoire. Le secteur de la gare Poissy RER concentre par ailleurs un grand nombre d’emplois. Depuis l’implantation en 2017 du pôle tertiaire de PSA place de l’Europe, près de 6 000 salariés s’y rendent quotidiennement.

L’ÉcoQuartier Rouget de Lisle : les premiers habitants sont arrivés en 2019 dans ce futur « quartier-jardin » de 10,2 hectares, implanté sur une ancienne friche industrielle à proximité de la gare Poissy RER. Sa réalisation obéit à une démarche innovante et exemplaire en matière d’environnement, d’énergies, d’architecture, de mobilité…

Le Clos Saint-Exupéry et le Clos Saint-Germain : ces quartiers d’habitation situés à l’est de la ville seront desservis par la station Poissy ZAC toute proche.

Les travaux emblématiques

La transition entre la Grande Ceinture et le tramway

Entre le nord du golf de Saint-Germain-en-Laye et l’avenue Fernand Lefebvre à Poissy, le tram T13 quittera la Grande Ceinture (réseau ferré national), où il roulait comme un train, pour s’insérer sur la voirie urbaine, où il roulera comme un tramway. Cette transition implique un changement de sens de circulation : à gauche sur les voies de la Grande Ceinture, à droite sur le réseau urbain du tramway.

Le tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères rejoindra le niveau de la rue de la Bruyère grâce à une rampe de raccordement insérée dans le talus ferroviaire. Des murs de soutènement seront créés le long de cette rue. Le carrefour entre la rue de la Bruyère et la RD190 sera réaménagé pour pouvoir accueillir le tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères. Et le pont-rail au-dessus de la RD190 sera élargi pour permettre au tram T13 de passer sous les voies de la Grande Ceinture.

L’avenue de Versailles

Situé le long de l’avenue de Versailles, au niveau de la station Poissy Gambetta, le square Erard Prieur sera entièrement réaménagé.

Le boulevard Gambetta

Après le carrefour avec l’avenue du Maréchal Foch, le tram T13 passe au centre de la rue, entre les deux voies de circulation automobile. Le boulevard Gambetta deviendra une zone 30.

Un nouvel itinéraire cyclable

Conformément aux engagement pris suite à l’enquête publique de 2018, un itinéraire cyclable complémentaire est à l’étude dans le centre de Poissy, via l’avenue Fernand Lefebvre, le boulevard Victor Hugo et le boulevard de la Paix.

Autour de la gare

La station Poissy RER, au sud de la place de l’Europe, se situera à environ 4 minutes à pied du pôle gare de Poissy, qui fait par ailleurs l’objet d’un réaménagement complet. Ce projet favorisera l’insertion du tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères. Un cheminement dédié et sécurisé reliera notamment la station de tram à la gare RER, desservie par la ligne A et la future ligne E.

La place de l’Europe sera elle aussi réaménagée pour offrir davantage de place aux vélos et aux piétons. Ce carrefour très fréquenté deviendra ainsi plus accessible et plus sûr pour tous les usagers.

Le boulevard de l’Europe

Le tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères longera le boulevard de l’Europe, d’abord du côté du pôle tertiaire de PSA puis du côté des voies ferrées, une fois passé la rue de la Faisanderie. Le boulevard de l’Europe sera réaménagé et prolongé jusqu’à la RD30, parallèlement à la coulée verte du nouvel ÉcoQuartier Rouget de Lisle. Ces travaux seront réalisés par le conseil départemental des Yvelines. C’est dans ce secteur que sera implanté le centre de maintenance urbain, dédié à l’entretien des infrastructures du tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères de type tramway .

La rue Adrienne Bolland

Pour réduire l’emprise nécessaire au tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères, sa plateforme sera insérée en grande partie dans l’épaisseur du talus ferroviaire. Cette solution nécessite la construction d’un mur de soutènement. D’un côté, un aménagement végétal sera créé pour atténuer les impacts liés à la circulation des trains sur le réseau ferré national. De l’autre côté, une haie basse séparera le tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères de la rue, devenue zone 30. Un passage, accessible aux personnes à mobilité réduite, sera aménagé dans le merlon situé au niveau de la piscine. Il permettra aux habitants du quartier Saint-Exupéry d’accéder facilement à la station Poissy ZAC.

Les projets connexes en cours de réalisation

Le projet du tram T13 prolongement Saint-Germain-en-Laye > Achères favorisera et accompagnera la mutation de la ville initiée depuis quelques années.