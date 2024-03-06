Les stations seront-elles sécurisées et accessibles à tous ?

Les stations ainsi que les rames du tramway seront accessibles à toute personne en situation de handicap.

La sécurité sera également assurée grâce à des caméra de vidéoprotection qui seront installées dans chaque station pour couvrir les abris voyageurs et l’ensemble des quais. Un système de vidéosurveillance permettra aussi d’assister les équipes de la ligne dans leurs missions de sûreté et de sécurité. Enfin, les différents aménagements sont pensés pour favoriser la sécurité des usagers urbains le plus vulnérables tels que les cyclistes ou les piétons.