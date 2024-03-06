Qui réalise le projet ? Qui aura la charge de l’exploitation du prolongement du Tram T13 ?

Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage de la partie urbaine du tram T13 entre le sud de Poissy et Achères, ainsi que la coordination avec les autres maîtres d’ouvrage,SNCF Réseau et jusqu’à fin 2023 pour SNCF Voyageurs. Elle finance également le matériel roulant et l’exploitation du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères.

SNCF Réseau est le maître d’ouvrage de la section ferroviaire entre Lisière-Pereire et Saint-Germain-en-Laye et le sud de Poissy, ainsi que des ouvrages d’art en interface avec le réseau ferré exploité : clôture occultante de la rue Adrienne Bolland à Poissy, saut de mouton franchissant la ligne Paris – Le Havre, pont-rail d’Achères-Ville RER.

SNCF Voyageurs assurait jusqu’à fin 2023 la maîtrise d’ouvrage des opérations qui concernent les dépendances du domaine public ferroviaire, en particulier la construction, l’entretien et le garage du matériel roulant. Dans le contexte de mise en concurrence des opérateurs de transport public en Ile-de-France, la maîtrise d’ouvrage réalisée par SNCF Voyageurs sera réalisée par Ile-de-France Mobilités.

L’État, la Région Île-de-France et le Département des Yvelines financent les études et les travaux du prolongement du Tram T13. Les études sont menées en collaboration avec l’ensemble des villes et des collectivités concernées.