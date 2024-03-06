Pourquoi le tracé du prolongement du Tram T13 n’emprunte-t-il pas uniquement les voies de la Grande Ceinture ?

Le tracé du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères initialement prévu empruntait les voies de la Grande Ceinture jusqu’à l’entrée dans Achères. Après l’enquête publique de 2014, il a été modifié pour passer dans le centre de Poissy et offrir en gare de Poissy RER une correspondance avec la ligne du RER E prolongée. De fait, le tracé du prolongement du Tram T13 empruntera à la fois :

Les voies de la Grande Ceinture (Réseau Ferré National)

(Réseau Ferré National) Les voies dédiées uniquement aux tramways en zone urbaine

De plus, la section de la Grande Ceinture concernée par le passage du prolongement du Tram T13 sera fermée à la circulation des autres trains pour accueillir uniquement le futur Tram T13. Cela permettra d’utiliser les voies existantes plutôt que de devoir en reconstruire parallèlement aux voies présentes.