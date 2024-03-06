ProlongementSaint-Germain > Achères
Pourquoi le tracé du prolongement du Tram T13 n’emprunte-t-il pas uniquement les voies de la Grande Ceinture ?
Le tracé du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères initialement prévu empruntait les voies de la Grande Ceinture jusqu’à l’entrée dans Achères. Après l’enquête publique de 2014, il a été modifié pour passer dans le centre de Poissy et offrir en gare de Poissy RER une correspondance avec la ligne du RER E prolongée. De fait, le tracé du prolongement du Tram T13 empruntera à la fois :
- Les voies de la Grande Ceinture (Réseau Ferré National)
- Les voies dédiées uniquement aux tramways en zone urbaine
De plus, la section de la Grande Ceinture concernée par le passage du prolongement du Tram T13 sera fermée à la circulation des autres trains pour accueillir uniquement le futur Tram T13. Cela permettra d’utiliser les voies existantes plutôt que de devoir en reconstruire parallèlement aux voies présentes.