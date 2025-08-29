Pourquoi certaines routes ont-elles été bitumées en forêt ?

Le tracé du prolongement du Tram T13 passera en partie en forêt, en réutilisant l'emprise de l'ancienne Grande Ceinture ferroviaire, afin de réduire au maximum les impacts sur l’environnement. Pour réaliser le projet, il a cependant été nécessaire de mettre en place des accès chantiers, uniquement pour la durée des chantiers. Une fois les travaux terminés, les chemins concernés seront remis dans leur état initial.