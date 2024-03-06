Comment seront intégrés au projet les modes de circulations doux (vélos et marche à pied) ?

Le prolongement du tram T13 viendra favoriser les mobilités douces grâce à des aménagements qui favoriseront les déplacements à pied ou à vélo.

Ainsi, un local vélos sécurisé sera notamment construit à Achères Ville RER et des arceaux vélo seront mis en place. De nouveaux itinéraires cyclables seront aussi élaborés, y compris en dehors du tracé du projet afin de relier les principaux lieux d’intérêt. A titre d’exemple, au niveau de l’avenue de Versailles, une bande cyclable sera construite. Un passage piéton et cycliste sera aussi créé pour lier la station Poissy ZAC à la ZAC Rouget de Lisle.

Des zones piétonnes seront également construites, permettant aux usagers de se déplacer dans des meilleures conditions notamment sécuritaires.