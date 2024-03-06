Tram

Quels sont les impacts du prolongement du Tram T13 sur les espaces verts en milieu urbain ?

L’insertion du prolongement du Tram T13 respectera le cadre paysager et la biodiversité des secteurs traversés, y compris en milieu urbain :

  • Les espaces verts impactés par le projet seront revégétalisés au maximum ;
  • La plateforme du tram sera végétalisée partout où cela sera possible ;
  • Des îlots plantés et végétalisés seront créés par endroits ;
  • Des arbres seront replantés pour préserver autant que possible le patrimoine arboré.