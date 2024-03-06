Quels sont les impacts du prolongement du Tram T13 sur les espaces verts en milieu urbain ?

L’insertion du prolongement du Tram T13 respectera le cadre paysager et la biodiversité des secteurs traversés, y compris en milieu urbain :

Les espaces verts impactés par le projet seront revégétalisés au maximum ;

au maximum ; La plateforme du tram sera végétalisée partout où cela sera possible ;

partout où cela sera possible ; Des îlots plantés et végétalisés seront créés par endroits ;

seront créés par endroits ; Des arbres seront replantés pour préserver autant que possible le patrimoine arboré.