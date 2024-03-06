Comment l’emplacement des stations a-t-il été défini ?

Les stations du prolongement du Tram T13 entre Saint-Germain-en-Laye et Achères sont positionnées de sorte à :

Desservir un maximum d’usagers . Elles sont donc placées à des endroits stratégiques , c'est-à-dire à proximité des carrefours, des secteurs résidentiels, des pôles d'activités, de commerces et de formation, des zones de loisirs, des lieux touristiques… ;

Offrir des correspondances avec les lignes de transport existantes et futures. Le prolongement du Tram T13 sera ainsi interconnecté avec le Transilien L, le RER A, le RER E prolongé jusqu'à Mantes-la-Jolie en 2024 et les lignes de bus locales.

Le choix de l’emplacement des stations tient compte également de l'espace disponible pour insérer les accès et les quais.