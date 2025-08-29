Comment sécurisez-vous les travaux ?

Chaque ouverture dans le sol ou opération sur le terrain est protégée par des barrières pour entourer, signaler la présence des travaux et ainsi sécuriser. Au besoin, si les opérations ont lieu devant une sortie de garage ou une entrée de maison, des ponts légers ou lourds sont prévus. Des feux de signalisation temporaires peuvent aussi être mis en place et des hommes trafics sont parfois déployés pour fluidifier la circulation automobile aux abords du chantier.

Les ouvriers sont visibles grâce à des gilets réfléchissants et sont protégés par leurs équipements de protection individuels tels que des casques, des lunettes ou encore des gants lorsque cela est nécessaire.