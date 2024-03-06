Le site de maintenance et de remisage de Versailles sera-t-il utilisé dans le cadre du prolongement du Tram T13 ?

Le site de maintenance et de remisage de Versailles-Matelots est utilisé dans le cadre de la maintenance du tram T13 existant entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye. Il sera redimensionné pour accueillir l’ensemble des rames du T13, utilisées sur la phase existante et sur le futur prolongement. Trois voies de remisage supplémentaires et une voie de maintenance couverte seront construites. Les emprises étant déjà réservées, ces travaux n’entraînent pas de modification de bâtiments ni d’aménagements d’insertion paysagère du site.