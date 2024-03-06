Comment le prolongement du Tram T13 va-t-il traverser le golf de Saint-Germain-en-Laye ?

Le golf est implanté depuis 1920 sur 74 hectares en forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Actuellement, les golfeurs franchissent à pied les emprises de la Grande Ceinture, non ouverte à la circulation commerciale, par trois passages à niveau privés : les PN 10.2, 10.4 et 10.5. Les engins d’entretien du golf (tracteurs, tondeuses) empruntent également le PN 10.5. Le prolongement du Tram T13 traversera le golf de Saint-Germain-en-Laye sur environ 1 200 mètres. Cette insertion devra veiller à :

Préserver l’accès aux parcours

Assurer la sécurité des golfeurs et du personnel

des golfeurs et du personnel Maintenir la vitesse de croisière du Tram 13 durant toute la traversée du golf

durant toute la traversée du golf Protéger les rames des balles de golf

Sur les trois passages à niveau existants, deux seront rénovés, le pont Mare aux Bœufs deviendra un passage mixte (tramway/piétons) et un second pont sera construit à proximité de celui de la Route des Volières.

Dans ce secteur, une continuité écologique sera préservée pour permettre le passage de la faune.

Les aménagements spécifiques à mettre en œuvre font l’objet d’une concertation avec la direction du golf, la direction régionale interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-de-France (Driaaf) et l’Office national des forêts (ONF) dans le cadre des études d’avant-projet.