Comment le prolongement du Tram T13 va-t-il traverser le golf de Saint-Germain-en-Laye ?
Mis à jour le
Le golf est implanté depuis 1920 sur 74 hectares en forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Actuellement, les golfeurs franchissent à pied les emprises de la Grande Ceinture, non ouverte à la circulation commerciale, par trois passages à niveau privés : les PN 10.2, 10.4 et 10.5. Les engins d’entretien du golf (tracteurs, tondeuses) empruntent également le PN 10.5. Le prolongement du Tram T13 traversera le golf de Saint-Germain-en-Laye sur environ 1 200 mètres. Cette insertion devra veiller à :
- Préserver l’accès aux parcours
- Assurer la sécurité des golfeurs et du personnel
- Maintenir la vitesse de croisière du Tram 13 durant toute la traversée du golf
- Protéger les rames des balles de golf
Sur les trois passages à niveau existants, deux seront rénovés, le pont Mare aux Bœufs deviendra un passage mixte (tramway/piétons) et un second pont sera construit à proximité de celui de la Route des Volières.
Dans ce secteur, une continuité écologique sera préservée pour permettre le passage de la faune.
Les aménagements spécifiques à mettre en œuvre font l’objet d’une concertation avec la direction du golf, la direction régionale interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-de-France (Driaaf) et l’Office national des forêts (ONF) dans le cadre des études d’avant-projet.